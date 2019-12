Gianna Nannini, una rocker che fa la differenza

di redazione Vinyl

Cavalcando l’energia creativa di Nashville, come le ha consigliato Dave Stewart, ex Eurythmics, la rocker senese ha sfornato il suo diciannovesimo disco, che si pone come il seguito naturale del precedente Amore gigante.

Realizzandolo in presa diretta nella capitale del Tennessee, Nannini, anche grazie al coinvolgimento di diversi musicisti americani, è andata alla riscoperta delle sue radici folk, blues e rock.

Il singolo apripista La differenza, title track del lavoro, si discosta dalle atmosfere dominanti del disco, mentre brani come Romantico e bestiale, L’aria sta finendo e Assenza rientrano in questo “ritorno alle origini” dal sound internazionale.

Le chitarre folk sono regine in Gloucester Road, anche se l’inciso del pezzo sembra voltare più verso una ballad.

