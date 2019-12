di redazione Vinyl

Ooops, they did it again. La premiata ditta The Who, ormai da anni ridotta al solo fantastico duo Daltrey/Townshend, sforna un nuovo disco.



Si tratta di undici tracce scritte dal chitarrista insieme al fratello Simon che, contrariamente a qualche pregiudizio (l’età, la stanchezza, la sindrome del presenzialismo…), riescono a restituirci ancora scampoli più che apprezzabili di quella che è stata la leggenda della band britannica.

Il sound è bello ruvido e caldo, senza concessioni troppo evidenti alla modernità e alla tecnologia, ma anche evitando il trappolone della nostalgia e del “vintagismo” a ogni costo.

