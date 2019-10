"YIN": l'ep di Highsnob ci mostra due facce del rapper

Quello di Highsnob è un nome che molti ancora tendono ad associare a quello dei Bushwaka, il duo di cui faceva parte insieme a Samuel Heron. Il progetto, sebbene di breve durata, colpì infatti pubblico e addetti ai lavori per originalità ed ironia, nonché per la ricerca di sonorità poco esplorate dal mainstream italiano. Una volta conclusa quell'esperienza, Highsnob si è lanciato in un percorso solista contraddistinto da una forte ricerca della punchline d'impatto, da un'innata tendenza alla provocazione e dal continuo sperimentare a livello sonoro. Dall'esordio nel 2016 ad oggi sono usciti due progetti, l'ep "Pretty Boy" e l'album "Bipopular"; in entrambi i casi, il rapper si è contraddistinto per un forte focus sul proprio immaginario, lasciando poco spazio a collaborazioni – troviamo infatti solo Ernia, Livio Cori e Junior Cally, ai quali si aggiunge Mambolosco nel singolo più recente "23 Coltellate". Una scelta coraggiosa, in un periodo storico in cui le collaborazioni sembrerebbero quasi un must, ma che sul lungo gli ha permesso di costruirsi un'identità artistica – aiutato da un'immagine piuttosto riconoscibile – unica.

"YIN" è il titolo del nuovo ep del rapper originario di Avellino e cresciuto a La Spezia, che decide per l'occasione di aprirsi con decisione alle collaborazioni. Troviamo infatti diversi nomi: alle produzioni Andry The Hitmaker – produttore di tutte le tracce del progetto – e Dat Boi Dee e Yung Snapp, che co-producono "CLICK CLICK"; al microfono invece compaiono Giaime, Warez, Peppe Soks, Nashley e NDG.

"YIN" è un lavoro che porta l'ascoltatore ad esplorare soprattutto il lato più emotivo e romantico di Highsnob, aspetto che fin'ora era rimasto più nascosto e marginale nella sua produzione. Sin dalla prima traccia, "POISON IVY", è infatti piuttosto chiaro l'orientamento del progetto, che però mantiene diversi degli stilemi che hanno sempre contraddistinto le liriche del rapper. La traccia successiva, "ATTACCO DI PANICO", suona decisamente più familiare, rivelando la dualità di "YIN". Da un lato troviamo pezzi assimilabili come love song, dalle sonorità abbastanza varie, come la già citata "POISON IVY", "UNA COME TE", "NOVEMBRE"; dall'altro lato esercizi di stile, tecnica e autocelebrazione, nonché pezzi dall'indole più da club, come "ATTACCO DI PANICO", "CLICK CLICK", "ADIEU". Un equilibrio sostanziale, in grado di accontentare tanto i fan di vecchia data, quanto anche il nuovo pubblico, soprattutto quello legato agli altri artisti coinvolti. Il posizionamento dei featuring è infatti impeccabile, ciascun rapper è a proprio agio e può dare il meglio di sé – menzione d'onore, però, per un Warez in ottima forma. "YIN" si rivela essere un progetto apprezzabile, non una pietra angolare nella produzione di Highsnob – in alcuni momenti forse un po' banale nelle rime, in altre decisamente più originale ed interessante -, quanto più un esperimento per misurarsi con altri rapper e uscire dalla propria comfort zone. Esperimento riuscito.