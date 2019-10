Il pop senza presunzione di Benji & Fede: cosa c'è dentro 'Good vibes'

Benji & Fede non hanno grosse pretese se non quella di fare del semplice pop. Finora ci sono riusciti bene: "Tutta d'un fiato", "Eres mía", "Amore wi-fi", "Adrenalina" sono state le prime hit di una carriera che piano piano ha portato i due cantanti a conquistarsi una buona fetta di pubblico, quello delle ragazzine. Lo stesso che fino a pochi anni fa impazziva per i fenomeni dei talent. Quel pubblico è cresciuto insieme a loro, che con "Tutto per una ragione", "Moscow mule" e "Dove e quando" negli ultimi due anni hanno piazzato in cima alle classifiche tre tormentoni. È proprio sulla scia del successo di "Dove e quando" che arriva il nuovo album del duo, "Good vibes": dodici pezzi semplici e diretti, che pur senza allontanarsi dai precedenti dischi di Benji & Fede ne raccontano la crescita.

Benjamin Mascolo e Federico Rossi, questi i veri nomi dei due ragazzi, hanno scritto le canzoni che compongono "Good vibes" insieme a un gruppo di amici e collaboratori: "Riscoprendo insieme il vero piacere di fare musica in primis per amore e passione, e non solo per lavoro. Trovarci in studio e condividere musica e passione ci ha fatto bene e ci ha permesso di mettere in musica i nostri pensieri", dicono loro. In cabina di regia il duo di produttori Merk & Kremont, vale a dire Federico Mercuri e Giordano Cremona, dj milanesi che hanno all'attivo collaborazioni con Bob Sinclair e i DNCE. Oltre a quelle di Benji & Fede e di Merk & Kremont, le canzoni portano le firme di - tra gli altri - Eugenio Maimone (anche lui dj, classe 1992), Jacopo Ettorre (noto nella scena indie bolognese con il nome d'arte di Jacopo Et), Leonardo Grillotti (già autore per Shade e Il Pagante) e Alessandro Raina (ex voce dei Giardini Di Mirò e degli Amour Fou, tra le formazioni simbolo dell'indie italiano, oggi autore per Michele Bravi, Giusy Ferreri e i Kolors).

Il risultato è un disco dalle tante sfaccettature, vario al punto giusto, pop e per niente presuntuoso: ci sono anche Nek (in "Safari"), Rocco Hunt ("L'ultimo Gin tonic"), Tormento ("Tra lo stomaco e lo sterno") e Shari Noioso (16enne talento lanciato da Tu si que vales", originaria di Modena proprio come Benji & Fede). “Canzoni tutte diverse l'una dall'altra, ma sempre parte del nostro mondo”, dicono i due cantanti.