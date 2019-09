Il ritorn dei Gong, in vinile

di Redazione Vinyl

Parafrasando un titolo dei Ramones, di fronte al nuovo album dei leggendari Gong viene da domandarsi: «Do you remember psychedelic radio?».

Perché la band – ormai orfana del vate/fondatore/ispiratore Daevid Allen (scomparso all’età di 77 anni, nel 2015) – con questo disco tenta fortissimamente di rinverdire i propri antichi fasti.

Ovviamente non toccano le vette di pietre miliari come Camembert Electrique o la trilogia Radio Gnome Invisible (del resto sono passati diversi decenni e il tempo, anche se gentiluomo, non perdona), ma i Gong nell’Anno Domini 2019 sono ancora in grado di restituire sensazioni forti, psicotrope.

Ed era il loro intento dichiarato, almeno stando alle parole di Kavus Torabi (chitarrista e cantante della band), che dice: «Volevamo incidere quello che per noi sarebbe stato IL disco di rock psichedelico. Il vocabolo “psichedelico” spesso viene usato a sproposito, perché la maggior parte di ciò che oggigiorno viene bollato come “psichedelico” non ha nulla a che fare con quella definizione. Io voglio ascoltare della musica che mi faccia sentire come se avessi assunto delle droghe».

