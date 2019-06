Keith Richards in vinile: "Talk is cheap"

TALK IS CHEAP Keith Richards Bmg Rights (Vinile) Powered by

DI Redazione Vinyl

Keith dice di Talk Is Cheap, il suo album solista del 1988, che è ancora «fresco come il giorno in cui è uscito». E non ha tutti i torti: riascoltarlo nel 2019 ci ricorda come è fatto il rock’n’roll senza tempo. Esattamente così come senza tempo è il suo creatore.

La ristampa per il trentesimo anniversario – disponibile in vari formati – include anche sei bonus track (quattro delle quali vedono la collaborazione del pianista Johnnie Johnson), compresa Big Town Playboy di Eddie Taylor, e la cover di Jimmy Reed My Babe. Per ascoltarle, però, occorre procurarsi la versione deluxe o super deluxe (con box esclusivo realizzato dalla Fender) e, a dirla tutta, si tratta di pezzi che non aggiungono poi molto all’album così come era stato concepito.

Lato A

Big Enough

Take It So Hard

Struggle

I Could Have Stood You Up

Make No Mistake

You Don’t Move Me

Lato B

How I Wish

Rockawhile

Whip It Up

Locked Away

It Means A Lot