Chiudete gli occhi: immaginate di essere nel 1974. È appena uscito Queen II e i Led Zeppelin impazzano in tutte le classifiche e le radio con le loro Kashmir e Stairway to Heaven. Potete godervi uno dei periodi più belli per gli amanti del rock duro e graffiante: la musica è pura adrenalina. Come le urla laceranti che arrivano sia dalle chitarre sia dalle voci. I tamburi sembrano annunciare la fine del mondo. Ma potete anche tirare fuori dallo scaffale, usata ma ancora fresca, quella gemma imperdibile che si chiama Made In Japan, dei Deep Purple, datato 1972. Stesso effetto: la musica vi entra nella pelle e nulla tra voi e il vostro giradischi sarà più come prima.

Chi non vorrebbe viaggiare nel tempo e rivivere quei momenti? Niente da fare: il tempo fugge e nessuno lo può fermare. Però le cose belle, non solo gli errori, si possono ripetere, ed è quello che cercano di fare questi ragazzi del Michigan, ormai eletti gruppo più influente del 2019.

Rivelazione del momento, i Greta Van Fleet sono al loro debutto, con il botto. Mettetelo sul piatto, alzate il volume e chiudete gli occhi. Il futuro è quello degli anni ’70. Il rock, quello vero, duro e puro.

Lato A

Age Of Man

The Cold Wind

When The Curtain Falls

Watching Over

Lover, Leaver (Taker, Believer)

Lato B

You're The One

The New Day

Mountain Of The Sun

Brave New World

Anthem