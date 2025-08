Bono: “grandi storie, di una rockstar bassa” nel nuovo docufilm

“These are the tall tales of a short rock star" (letteralmente, “grandi storie, di una rockstar bassa”): così scherza Bono all’inizio del nuovo trailer del documentario "Stories of Surrender”, in uscita il prossimo 30 maggio su Apple TV+. Giocando ironicamente sul doppio senso di "tall" e "short", accostando “tall tales”, come storie incredibili, alla propria statura da “short rock star” (Bono si dice essere alto 1,68 m), con il nuovo video il frontman degli U2 offre ulteriori anticipazioni del docufilm in arrivo.

Diretto da Andrew Dominik e descritto come una “vivida reinterpretazione” dello spettacolo teatrale in solitaria che Bono ha portato in scena al Beacon Theatre di New York nell’aprile 2023, a sua volta ispirato al libro "Surrender: 40 songs, one story", il documentario includerà filmati inediti tratti da quelle performance, oltre a nuove esecuzioni di alcuni classici della band irlandese.

Il nuovo trailer, dove è possibile ascoltare versioni di "City of Blinding Lights" e "Where the Streets Have No Name", vede Bono raccontare l'incontro con la sua futura moglie, Ali, la stessa settimana in cui è entrato negli U2. C'è spazio anche per riflettere sul rapporto talvolta complicato con i genitori e sulla natura del mondo dello spettacolo

"Bono: Stories of Surrender" sarà disponibile nel formato streaming tradizionale, e verrà anche distribuito in una versione “immersiva” Apple Vision Pro, segnando il primo lungometraggio realizzato con Apple Immersive Video.