Madonna e il figlio cantano la hit di Elton John per l’Ucraina

Anche Madonna, come tanti altri personaggi pubblici e artisti, da Bruce Springsteen ai Måneskin, ha aderito alla campagna social #StandUpForUkraine, l'iniziativa benefica lanciata da Global Citizen con l’obiettivo di raccogliere fondi a supporto dei rifugiati di tutto il mondo in fuga dalla guerra in Ucraina e dai conflitti in Yemen e Siria.

La popstar ha partecipato all’iniziativa pubblicando ieri - 9 aprile - sul proprio profilo Instagram ufficiale un video che la vede al pianoforte interpretare “Your song” di Elton John insieme al figlio David Banda, il ragazzo originario del Malawi nato nel 2005 e adottato dalla voce di “Like a virgin” nel 2011.

“La musica fa incontrare le persone, come ha detto in modo eloquente il presidente Zelensky la scorsa settimana ai Grammy”, si sente dire nella clip, riportata più avanti, dalla 63enne cantante per introdurre la cover: “Io e mio figlio David Banda vorremmo quindi offrirvi in dono questa canzone, una delle nostre canzoni preferite, nella speranza di poter ispirare le persone di tutto il mondo ad alzarsi in piedi e sostenere il popolo ucraino”.

Oltre a Madonna, Springsteen e i Måneskin, i quali hanno aderito alla campagna con un video condiviso a sorpresa su Instagram in cui è possibile ascoltare un brano inedito, anche lo stesso musicista di Pinner, Billie Eilish e gli U2 si sono uniti ai personaggi pubblici di tutto il mondo che hanno deciso di unirsi alla raccolta fondi social lanciata dal presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e dal primo ministro canadese Trudeau e coordinata da Global Citizen.