Maneskin: ecco l'inedito per #StandUpForUkraine

I Maneskin hanno condiviso a sorpresa un video su Instagram in cui è possibile ascoltare un brano inedito con il quale la band capitanata da Damiano David aderisce alla campagna social #StandUpForUkraine, la raccolta fondi lanciata da Global Citizen, che ha organizzato anche i concerti in streaming durante il lockdown. Il brano, spiega l'ufficio stampa dei Maneskin, non è da considerarsi un nuovo singolo e "non verrà rilasciato ufficialmente sulle piattaforme streaming".

Si tratta di un brano che i Maneskin "avevano già scritto e quando Global Citizen li ha chiamati lo hanno tirato fuori per l'iniziativa". "How are you sleeping at night / how du u close both ur eyes / living with all of those lives / on your hands", canta Damiano nel ritornello della canzone, che sembra essere stata scritta proprio in riferimento all'attualità. E ancora: "Standing alone on that hill / using your fuel to kill / we won't take it standing still / watch us dance". .

"#StandUpForUkraine! I rifugiati in Ucraina e nel mondo hanno bisogno di aiuti umanitari urgenti. Stiamo usando la nostra voce per chiedere l'azione e puoi farlo anche tu. Unisciti a noi, crea il tuo video per supportare i rifugiati e fare donazioni su: ForUkraine.com", hanno scritto i Maneskin nella didascalia che accompagna il video.

Così i Maneskin vanno ad aggiungersi ai personaggi pubblici di tutto il mondo che hanno deciso di unirsi alla raccolta fondi social lanciata dal presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e dal primo ministro canadese Trudeau e coordinata da Global Citizen: per quanto riguarda le star del pop-rock mondiale si va da Billie Eilish a Bruce Springsteen, che ha sostenuto la causa tramite un tweet “perché tutti meritano condizioni di vita sicure e umane”.

Refugees in Ukraine and around the world need our help now. Join all of us on E Street and @GlblCtzn as we #StandUpforUkraine and stand up for those displaced globally – because everyone deserves safe and humane living conditions: https://t.co/71P7V2Lba1 pic.twitter.com/6GjpEYpI3E — Bruce Springsteen (@springsteen) March 29, 2022

All'iniziativa social hanno preso parte anche gli U2: Bono e The Edge hanno condiviso sui canali social ufficiali una versione acustica, chitarra e voce, di "Walk on", uno dei brani inclusi nell'album "All that you can't leave behind" che la band pubblicò nel 2000.