Jack White ha ricordato quando Prince gli fece i complimenti

La parola genio è stata spesso usata per definire l'infinito talento musicale di Prince. Un nuovo attestato sulla figura del musicista scomparso nell'aprile del 2016 all'età di 57 anni, giunge ora da un altro dei musicisti più celebrati dei nostri tempi, ovvero Jack White, che ha rivelato di avere ricevuto da Prince dei consigli su come suonare la chitarra.



L'ex frontman degli White Stripes lo ha raccontato nel corso della lunga intervista fattagli da Zane Lowe per Apple Music.

White, tra le altre cose, ha ricordato di avere avuto l'opportunità di incontrare Prince a un concerto e questi gli porse i suoi complimenti poiché era rimasto particolarmente colpito dalla sua canzone "Another Way to Die", che aveva scritto per il film della saga dell'agente 007 James Bond "Quantum of Solace" del 2008, canzone interpretata insieme ad .Alicia Keys.

Questo quanto riportato nella conversazione dall'oggi 46enne musicista statunitense: "La frase che mi disse era una cosa del tipo, 'Nessuno ti dirà come si suona la chitarra, Jack'. E mi parlò della canzone di James Bond che avevo appena fatto, dicendo: 'Mi piace davvero'". Jack White fu molto felice di sentire queste parole da un musicista come Prince, anche perché sapeva molto bene che comporre un brano per i titoli di testa di un film di James Bond poteva generare reazioni non del tutto positive. Quindi il complimento di Prince lo inorgoglì ancora di più.White ha poi portato a termine il suo racconto, aggiungendo: "Io allora gli dissi, 'Oh, è fantastico. Perché per alcune persone, è come fare una canzone per i fan di “Star Wars”, una cosa del genere. Ti stai buttando in mare di... è una traccia molto divisiva.' E lui, 'Oh, io ho pensato che fosse davvero forte.'"Jack White formò i White Stripes con quella che ora è la sua ex moglie Meg nel 1997. Dopo lo scioglimento della band dette il via alla sua carriera solista pubblicando, nel 2012, il primo album a suo nome, "Blunderbuss" ( leggi qui la recensione ). I primi tempi non commentò la fine degli White Stripes, per una serie di motivi, uno su tutti: "Avevo la sensazione che forse sarebbe stato più salutare per me, per lei e per i fan... Perché sto per pubblicare un disco solista e se sento qualcuno dire: 'Beh, perché non hai fatto un altro disco degli White Stripes? Io non lo voglio sentire. Questo è stato uno dei motivi".

A proposito della sua carriera solista, domani Jack White pubblicherà la sua quinta fatica in solitaria intitolata “Fear of the dawn”. Questo è il primo dei due album annunciati per il 2022, il secondo, “Entering Heaving Alive”, vedrà la luce il prossimo 22 luglio.