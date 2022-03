Sex Pistols: esce “The Original Recordings”

Per la prima volta in oltre 20 anni, 20 registrazioni dei Sex Pistols del periodo compreso tra il 1976 e il 1978 vengono raccolte in “The Sex Pistols: The Original Recordings” che verrà pubblicato il prossimo 27 maggio in differenti formati: cd, 2LP (vinile nero), 2LP (verde trasparente), 2LP (giallo trasparente), cassetta, digitale. I Sex Pistols sono considerati gli iniziatori del movimento punk, un termine con cui la band però non si è mai sentita a proprio agio.





Tracklist:

1. Pretty Vacant

2. God Save The Queen

3. Bodies

4. No Feelings

5. I Wanna Be Me

6. Anarchy In The UK

7. Submission

8. No Fun

9. (I’m Not Your) Stepping Stone

10. Holidays In The Sun

11. New York

12. Problems

13. Lonely Boy

14. Silly Thing

15. Something Else

16. C’Mon Everybody

17. Satellite

18. Did You No Wrong

19. Substitute

20. My Way