Gli Eugenio in Via di Gioia e la scritta in piazza a Torino

Una gigantesca scritta nel cuore della città, a Torino, comparsa nella notte: "Ti amo ancora", in Piazza San Carlo. I social che ne parlano, per qualche ora è tra le notizie più cercate su Google: "Qualcuno non vedeva l'ora di puntare il dito contro i soliti vandali. Qualcuno ha ipotizzato che fosse un'operazione di marketing di un grosso marchio. Non è niente di tutto questo", hanno spiegato i responsabili.

Ve ne parliamo qua, su un sito di musica, perché gli autori sono gli Eugenio in Via di Gioia, band torinese e non nuova ad operazioni fuori dagli schemi, dalla canzone parodia su Eurovision a Torino a performance improvvisate ovunque: ce li ricordiamo a Sanremo 2020 dove suonavano in giro per la città, mica solo all'Ariston.

Questa volta ci hanno lavorato assieme a molte persone. Hanno svelato sui social