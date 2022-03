Ermal Meta: le date del tour estivo 2022

Prenderà il via il prossimo 6 luglio dal Teatro ai Parchi di Nervi, a Genova, il tour estivo 2022 di Ermal Meta: dopo il debutto, il già leader dei La Fame di Camilla sarà di scena l’8 luglio a Villa Ada, a Roma, il 13 all’Arena Campo di Marte di Brescia, il 15 al Castello Scaligero di Villafranca, in provincia di Verona, il 16 ad Astimusica, Asti, il 21 al Summer Festival di Ferrara, il 30 a Suoni Controvento di Monte Cucco, in provincia di Perugia, il 31 all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati, l’8 agosto al Teatro delle Rocce di Gavorrano, in provincia di Grosseto, il 9 a Villa Bertelli, a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, e il 17 al Teatro Falcone e Borsellino di Zafferana, in provincia di Catania. I biglietti saranno disponibili sul circuito

TicketOne e presso tutte le altre piattaforme autorizzate.

Ermal Meta lo scorso novembre ha pubblicato il singolo “Milano non esiste”, seguito - il 4 marzo passato - dal brano “Una cosa più grande”, registrato con la collaborazione del leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi.