Roma-Liverpool-Londra: a maggio il Magical Mystery Tour

Sessant’anni fa, il 5 ottobre del 1962, i Beatles pubblicavano il loro primo singolo, “Love me do”. Sessanta anni dopo Ernesto Assante e Gino Castaldo celebrano quello storico evento con una specialissima “Lezione di rock” itinerante, partendo da Liverpool, dove John, Paul, George e Ringo hanno mosso i loro primi passi, per arrivare a Londra, dove hanno vissuto la loro epopea musicale. Un viaggio nella memoria, dunque, nella storia, dei “Fab Four” ovviamente ma anche nella storia di noi tutti, toccati in un modo nell’altro dalle loro canzoni. Un viaggio dedicato alla scoperta dei luoghi storici dei Beatles, tra la natia Liverpool da dove tutto ebbe origine e Londra, dove cominciò la leggenda della band più celebre e iconica di ogni tempo, durante il quale raccontare la loro leggendaria vicenda personale e artistica. Si, perché i Beatles hanno inventato il 'beat', sono stati, assieme a Bob Dylan, i padri del rock, hanno scritto alcune delle canzoni più belle e famose del secolo scorso, hanno contribuito a rendere 'visibili' i giovani, hanno stabilito nuove regole d'abbigliamento e di vita, hanno fatto crescere i capelli a un'intera generazione, hanno cambiato alcune regole della nostra vita e molto, molto altro ancora. Il tutto con una dozzina di album, tutti passati alla storia, e in meno di dieci anni, tra il 1962 e il 1970.

A fare da guide, nelle giornate in terra britannica, saranno due grandi firme del giornalismo musicale italiano e due beatlesiani di ferro come Ernesto Assante e Gino Castaldo, che partiranno da Roma insieme a tutti i partecipanti in una trasferta programmata tra i 19 e il 22 maggio 2022.

A Liverpool andremo a Penny Lane, davanti al cancello di Strawberry Fields, al Cavern Club dove la leggenda è nata, andremo a vedere la casa dove viveva Richard Starkey prima di diventare Ringo Starr, quella della famiglia Harrison, visiteremo le case di Paul McCartney e John Lennon, vedremo il cortile della chiesa dove Paul e John si incontrarono per la prima volta, e il cimitero dove c’è la tomba di Eleanor Rigby, i piccoli club e pub dove hanno suonato le loro prime canzoni e il Casbah Club dove ancora ci sono le loro firme sui muri. Vedremo la Quarry Bank School dove nacquero di Quarrymen e la scuola dove Paul e George studiavano, il luogo dove era il negozio di dischi di Brian Epstein e molto altro ancora.

A Londra partiremo dal primo ufficio dei Beatles, dove aveva sede il loro fan club, vedremo dove’ era la casa di John e Yoko e quella dove Paul McCartney scrisse Yesterday, andremo nei luoghi dove fu girato “A Hard Day’s Night” e quelli di “Help”, celebreremo la registrazione di “Hey Jude” passando davanti Trident Studios e attraverseremo le strisce pedonali più famose del mondo, quelle di Abbey Road. Andremo a Carnaby Street e alla porta del club dove Paul conobbe sua moglie Linda, passeremo davanti alla Indica Gallery dove John conobbe Yoko e allo Scotch Of St.James dove il gotha del rock degli anni sessanta si dava convegno. E concluderemo il giro entrando in quello che era il palazzo della Apple Corps, sul tetto del quale i Beatles tennero il loro ultimo concerto. E molto altro ancora.

Un viaggio pieno di musica, tre giorni per celebrare la più grande band di tutti i tempi e il sogno di una intera generazione, ma anche per rivivere, oggi, le ‘buone vibrazioni’ della loro musica, sempre attualissima.

Come partecipare? Il dettaglio del programma? E' tutto qui.