Dopo 15 anni i Tool finalmente pubblicano un video

I Tool hanno pubblicato il video di "Opiate²", la loro prima clip da 15 anni a questa parte. "Opiate²" è una versione reimmaginata ed estesa del singolo "Opiate" che la band capitanata da Maynard James Keenan nel 1992 incluse nell'omonimo EP che celebra il suo 30esimo anniversario.

"Opiate²" è la colonna sonora di un cortometraggio di oltre 10 minuti creato dal visual artist Dominic Hailstone e dal chitarrista del gruppo statunitense Adam Jones. Il disco contiene anche "interviste e approfondimenti con ospiti speciali" e verrà distribuito con un libro di 46 pagine con immagini del dietro le quinte.La più grande differenza tra la canzone originale e la versione reinventata è strutturale, con una sezione estesa che vede maggiormente impegnato il batterista Danny Carey. La band ha condiviso un'anteprima di tre minuti del cortometraggio Blu-Ray.

Nel frattempo, i Tool hanno annunciato i dettagli del cofanetto non firmato di "Fear Inoculum" (leggi qui la recensione), ultimo album del gruppo pubblicato nell'agosto 2019, in vendita a circa 635 dollari, più economico (si fa per dire) della controversa edizione firmata che ha un prezzo di 810 dollari ed è stato messo sul mercato lo scorso mese di febbraio sottoforma di cofanetto in vinile ultra deluxe con cinque LP da 180 grammi con tutte le tracce presenti nel disco, disponibile ai concerti della band, con l’autografo dei relativi componenti sulla prima tiratura.



L'ultima notizia che riguarda i Tool riporta che, dopo 20 anni, durante il loro concerto alla Little Caesars Arena di Detroit, hanno eseguito dal vivo "Undertow", title track del loro primo album pubblicato nel 1993.