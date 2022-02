I Tool e il cofanetto (da 800 dollari) della discordia

Approfittare dell’affetto dei fan irriducibili per massimizzare i guadagni fa parte del gioco del rock and roll da sempre, e - sicuramente - non sono stati i Tool i primi a pensarci: di memorabilia improbabili a prezzi non esattamente modici se ne sono visti a migliaia, anche da parte di insospettabili . Sta facendo tuttavia discutere l’ultimo articolo presentato al pubblico dalla band di Maynard Keenan, impegnato in questi giorni nella seconda tranche di date americane in supporto alla propria ultima prova in studio, “Fear Inoculum” del 2019.

Il gruppo ha fatto sapere di aver commercializzato una versione del proprio album più recente sotto forma di cofanetto in vinile ultra deluxe: il prodotto - del quale sopra è disponibile il video di presentazione - include cinque LP da 180 grammi con tutte le tracce presenti nel disco. Reso disponibile ai concerti della band, con l’autografo dei relativi componenti sulla prima tiratura, il box set è stato messo in vendita al prezzo di 810 dollari.

Cifra decisamente non modica ma nemmeno fuori mercato, almeno per collezionisti e fan oltranzisti. Il problema, tuttavia, sarebbe l’accessibilità all’acquisto. Il cofanetto è esclusivo appannaggio degli acquirenti del Tool Army Vip Package, formula esclusiva che prevede - per un pacchetto che include un biglietto in posizione di favore, un buono parcheggio, l’accesso anticipato alla venue e al soundcheck, corsie preferenziali per l’accesso allo show e vari gadget promozionali - un costo di 500 euro. Che, di conseguenza, fa implicitamente lievitare il prezzo del box set a 1310 dollari, eventuali spese di viaggio e soggiorno escluse.

La difficile reperibilità dell’articolo ha spinto diversi fan - dopotutto, forse, non poi così fedeli - a rimettere in vendita alcuni esemplari del prodotto discografico su marketplace di transazioni tra privati a cifre gonfiate che, su eBay, hanno superato (con successo) i 2000 dollari americani.