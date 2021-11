Volete farvi mancare il servizio da tè in porcellana dei Radiohead?

I meno giovani che ricordano con affetto la rubrica “Mai più senza” del periodico satirico Cuore non potranno che apprezzare parte della nuova collezione di merchandise che i Radiohead renderanno disponibile prossimamente nell’ambito della promozione di “Kid A Mnesia”, la ripubblicazione congiunta dei due album - “Kid A” e “Amnesia” che la band di Thom Yorke pubblicò tra il 2000 e il 2001: oltre ad articoli decisamente convenzionali come capi di abbigliamento, accessori, spille e stampe, nello store ufficiale della band di Oxford è presente anche un raffinato servizio da tè in porcellana.

Rigorosamente made in UK, composto da una teiera e due tazze corredate dai relativi piattini, l’articolo - disponibile dal prossimo febbraio - è in vendita al prezzo di 185 sterline, spese di spedizione escluse.

Da abbinare al servizio c’è anche la scatola di biscotti di “Kid A Mnesia”, otto dolci che riproducono il popolare logo con il viso di un orso stilizzato creato da Stanley Donwood rigorosamente fatti a mano da conservare in un luogo fresco e asciutto e da consumare entro due mesi al massimo dalla ricezione. Disponibili - al prezzo di 25 sterline più spese di spedizione - a partire dal prossimo 10 gennaio.

Passando dal salotto alla camera da letto, tra i nuovi articoli è disponibile anche un set composto da copripiumino e federe per cuscini in cotone organico al 100%: disponibile nelle misure due piazze, king size o super king size, il completo - disponibile da febbraio 2022 - è in vendita a 75 sterline.