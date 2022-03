Gli Americani fanno sul serio con la loro versione di Eurovision

Lo show musicale più visto al mondo? Non è l’Half Time Show del Super Bowl, ma Eurovision Song Contest. Così questa notte, 21 marzo, debutterà negli Stati Uniti American Song Contest: la rete è la NBC, il network di The Voice e di America's Got Talent. Nomi imponenti, sia alla conduzione e nel cast, format un po’ modificato. Forse sarà una americanata, ma è l’ennesimo segnale del successo di un marchio globale. Ecco come funziona e chi partecipa.

Dall’Europa all’America

L’Italia è ritornata a partecipare solo 10 anni fa e nei 65 anni della sua storia lo ha spesso snobbato: ora che l’abbiamo vinto e lo ospiteremo è ovviamente per tutti la cosa più cool possibile. Ma per lungo tempo l’Eurovision è stato sinonimo di trash musicale, amato soprattutto (soltanto) in alcune zone dell’Europa, soprattutto nel Nord e nell’Est. Ma se l’ultimo Half Time Show ha raccolto 103 milioni di spettatori, ESC ne ha raggiunti quasi il doppio, 183, in un bacino che va oltre i paesi partecipanti e il continente.

La nascita di American Song Contest va inquadrata in questo contesto: i diritti sono stati acquisiti nel 2019 da Christer Björkman e Ola Melzig, in passato alla produzione di ESC, e rivenduti alla rete per una adattamento al mercato: “This amazing musical spectacular combines the competitive spirit of rooting for your favorite sports team with the joy of watching a beloved singing performance”, si legge nella presentazione.

Un nuovo formato di competizione, più vicino allo sport

Si capisce subito da questa descrizione che nella versione americana cambieranno però un po’ di cose. Ci saranno ben 56 partecipanti (50 stati, 5 territori tra cui Porto Rico e Samoa, e la capitale Washington), ognuna con un rappresentante scelto con un casting aperto, più che delle competizioni interne, come avviene in Europa. Hanno spiegato i produttori

in Europa, per l'Eurovision, tutti i paesi hanno i propri meccanismi e le proprie competizioni di selezione nazionale dove il pubblico vota, ma qui non abbiamo messo in piedi un meccanismo simile. Speriamo di farlo, in fuuro: ma nel frattempo, abbiamo dovuto dare il via a questo. Quindi abbiamo usato la nostra rete professionale, abbiamo creato un'accademia indipendente con professionisti nel mondo della musica per valutare e aiutare a valutare insieme a noi chi sarebbe stato il miglior candidato in ogni caso particolare, che si tratti di un territorio o di uno stato. Ed è così che siamo arrivati a questo cast

La canzone sarà inedita e non sarà un evento concentrato in una settimana e tre serate, ma ben 6: tre “qualyfing acts”, una semifinale e una “grand final” il 9 maggio. I produttori hanno lavorato ad Eurovision, ma il modello è quello delle eliminazioni progressive stile "March Madness”, le finali del basket universitario che monopolizzano l’attenzione nazionale per settimane. Insomma: una via di mezzo tra un talent e un campionato di canzoni.

Ci tengono però a precisare che non è un talent:

Questa è una piattaforma professionale. Questo è per gli artisti, quelli che si impegnano e penso "è quello che sto facendo nella mia vita, l'ho macinato e ho fatto gavetta per anni".

Il cast e il miccianismo di votazione

È qua che si capisce che NBC e i produttori hanno fatto sul serio.

Non solo alla conduzione, con due nomi opposti e che rappresentano lo spettro musicale americano: il rapper Snoop Dogg e Kelly Clarkson, prima vincitrice di American Idol é legata al mondo del country. Ma anche tra i 56 partecipanti: niente meno che Michael Bolton per il Connecticut, o Macy Gray per il Connecticut. C’è chi, come Jewel (cantautrice di gran successo negli anni ’90) ha un album del ritorno in uscita, ci sono nomi in cerca di rilancio (Sisqo, Crystal Method). Insomma: la consueta logica del talent. Sarà curioso vedere se la produzione spettacolare delle performance - una delle chiavi del successo di ESC, con veri e propri videoclip dal vivo - verrà usata anche qua e in che modo. Per ora c’è solo un promo, che non lascia trasparire granché. Non è invece ancora chiarissimo il meccanismo di votazione, che ripartirà dai 12 punti disponibili per ogni stato/nazione.