The Andre si racconta: “Dori Ghezzi mi ha sempre incoraggiato”

The André è lo pseudonimo con cui Alberto Ghezzi ha iniziato a farsi conoscere nel 2018 grazie a un progetto nato quasi per gioco ed esploso poi su YouTube.

Il musicista bergamasco, classe 1992, si è infatti fatto notare pubblicando in rete video in cui, dietro l'anonimato di un cappuccio e un paio di occhiali da sole scuri, reinterpretava con la sua voce così simile a quella di Fabrizio De André i testi delle canzoni trap e indie del momento. Dopo essere diventato virale sul web per aver riproposto nello stile del cantautore genovese brani di - tra gli altri - Ghali, Sfera Ebbasta e Salmo, ma anche di Coez, Calcutta e Coma Cose, The André ha pubblicato a gennaio 2019 il suo album d'esordio, ".Themagogia - Tradurre, tradire, trappare". L’anno seguente Alberto Ghezzi ha dato alle stampe l'autobiografia "Io è un altro" e ha poi dato il via a una nuova fase della sua attività: il musicista ha rinunciato all’accento sulla “e” finale del suo nome d’arte, ha incominciato a lavorare su brani inediti, confluiti nell’Ep “Evoluzione”, e nell’autunno 2021 ha quindi deciso di rivelare sui social la sua vera identità.

“Ho lasciato senza nessun rimpianto quel progetto, perché non era la cosa principale che volevo fare. Io volevo esibirmi e suonare in giro. E, anzi, se potevo suonare cose completamente mie rispetto a brani di altri ero anche più contento. Non è qualcosa che rimpiango o rinnego, ma che ho superato tranquillamente”: così The Andre ha raccontato a Franco Zanetti in una videoconversazione la decisione di inaugurare un nuovo capitolo della sua carriera lasciandosi alle spalle il progetto con cui si è inizialmente fatto conoscere.

Lo scorso dicembre Alberto Ghezzi ha presentato dal vivo insieme all’Orchestra Verdi di Milano l’album originariamente pubblicato da Fabrizio De André nel novembre del 1970, “La buona novella”, con la direzione musicale e gli arrangiamenti di Simone Tonin.

In attesa di annunciare una replica dello spettacolo per la prossima estate, come fatto sapere in un comunicato stampa, parlando del suo rapporto con Dori Ghezzi, vedova dell’artista genovese, The Andre ha raccontato: “Quando ci siamo conosciuti lei è stata molto supportiva e ha dimostrato di apprezzare e capire l’ironia del mio progetto. E quando poi io ho voluto fare passi ulteriori, lei ha sempre avuto una parola di incoraggiamento. Mi ha in qualche modo aiutato a farmi spazio in questo mondo dandomi consigli e incoraggiamenti”.

Lo scorso 18 febbraio, non a caso giorno in cui ricorreva l’ottantaduesimo anniversario della nascita del grande cantautore ligure, il musicista bergamasco ha reso disponibile il nuovo singolo “Imbroglione”, con il testo scritto insieme a Romina Falconi. “Ci sono canzoni che ho già scritto e si allacciano alla stessa tematica del brano, e altri pezzi diversi. Devo cercare la formula migliore per farle uscire e spero in qualcosa di organico come un album o un Ep”, ha spiegato The Andre pensando ai suoi obiettivi futuri: “Le varie direzioni di scrittura che mi interessano sono abbastanza diverse tra di loro, non inconciliabili ma difficili da racchiudere in un concept album. Certo è che mi piacerebbe un contenuto che abbia una sua forma e un suo fil rouge, o almeno un paio”.