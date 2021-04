The Andre, il ritorno: nuovo EP a maggio. Tracklist

La notizia è stata anticipata, o meglio spoilerata, da Marco Montemagno, la web celebrity, nel primo episodio, trasmesso lo scorso venerdì 9 aprile, della serie via Facebook "Young Montemagno" dedicata alla nostalgia come business, che potete guardare qui - lo spoiler è alla fine.

Nel prossimo epidodio, previsto per il 16 aprile, il giovane Montemagno e The Andre si ritroveranno in una intervista a distanza, fisica e temporale, in un trionfo di incomprensioni dovute anche alla diversa modalità di fruizione della musica 20-30 anni fa e oggi.

Piccolo fenomeno degli ultimi anni, il musicista bergamasco si è fatto notare con un progetto nato quasi per gioco ed esploso su YouTube: le "versioni d'autore" in cui The André - allora con l'accento - reinterpretava con la sua voce così simile a quella di Fabrizio De André i testi delle canzoni trap e indie, da Ghali, Sfera Ebbasta, Gue Pequeno e Salmo a Lo Stato Sociale, Coez, Calcutta e Coma Cose.

Ospite ai Rockol Awards del 2018 (guarda qui la sua esibizione), The André ha poi pubblicato il suo primo album, “THEMAGOGIA – Tradurre, tradire, trappare” (Freak&Chic/ArtistFirst), nel quale si allontana quasi del tutto dalle cover e introduce il nuovo concept compositivo della ‘traduzione’ ossia la rielaborazione da zero di brani celebri, oltre che sull’arrangiamento anche nella parte testuale.

Dopo aver dato alle stampe l'autobiografia "Io è un altro", The Andre ha inziato una nuova fase della sua attività, rimunciando all'accento sulla "e" finale e cominciando a lavorare su brani inediti.

I primi frutti di questo lavoro, anticipati lo scorso anno dal singolo "Captatio benevolentiae",

stanno per essere pubblicati nel primo EP di inediti, "Evoluzione", che uscirà venerdì 7 maggio con questa tracklist:

TRACKLIST

1_ Captatio Benevolentie

2_ Scimmie

3_ Boccaccio

4_ Dostoevskij

e sarà anticipato dall'uscita di "Scimmie" il 23 aprile

The Andre: