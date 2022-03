La Prima Estate: nella line up anche Frah Quintale e Joan Thiele

Si allunga l'elenco degli artisti - italiani e non - che suoneranno alla prima edizione de La Prima Estate, il nuovo festival ideato da D'Alessandro & Galli, in programma dal 21 al 26 giugno 2022 nel “parco BussolaDomani” di Lido di Camaiore dove un tempo sorgeva lo storico teatro tenda, quello dove si esibivano artisti del calibro di Mina, Dalida, Ornella Vanoni, Fabrizio De André, Milva, tra gli altri. Gli ultimi due nomi annunciati - in ordine cronologico - sono quelli di Frah Quintale e Joan Thiele.

Il cantautorapper bresciano e la cantautrice di origini colombiane si esibiranno prima di Anderson .Paal nella giornata di venerdì 24 giugno, per quella che diventa sempre più una serata interessantissima.

Disco di platino con l’album d’esordio "Regardez moi", Frah Quintale è tra gli artisti che hanno cambiato il gioco del pop italiano, contribuendo a delineare un nuovo genere. Con la sua musica e il suo immaginario, Francesco Servidei - questo il vero nome del cantautorapper - ha saputo creare una vision perfettamente distinguibile e difficilmente etichettabile. E lo ha sempre fatto a modo suo, col suo gusto per la melodia, le sue interpretazioni, e quella freschezza che caratterizza ogni suo brano.

R&B, soul, allusioni jazz, vocazione internazionale con un impianto cinematografico che ricorda le colonne sonore del cinema italiano anni ’60 e ’70, da Piero Umiliani a Piero Piccioni: sono le caratteristiche dello stile di Joan Thiele, cantautrice e producer italo-colombiana dall’impronta musicale ed estetica del tutto personale. Sul palco de La Prima Estate porterà, tra le altre cose, le canzoni che compongono i progetti "Atto I - Memoria del Futuro”, "Atto II - Disordinato Spazio” e “Atto III - L’Errore”, pubblicati nel 2021.

I biglietti per La Prima Estate sono in vendita su www.LaPrimaEstate.it dove è possibile acquistare fino al 31 Marzo pacchetti a prezzo speciale con biglietti, hotel e ombrellone in spiaggia.

Questo il programma aggiornato

Martedì 21 Giugno

The National

Courtney Barnett

Giorgio Poi

Mercoledì 22 Giugno

Bonobo

La Rappresentante di Lista

Beabadoobee

L’Imperatrice

Giovedì 23 Giugno

Duran Duran

Easy Life

Venerdì 24 Giugno

Anderson .Paak

Frah Quintale

Joan Thiele

Sabato 25 Giugno

Jamie XX

Cosmo

Mura Masa dj set