La Prima Estate: pacchetti di biglietti scontati fino al 31 marzo

Come comunicato da D'Alessandro & Galli, è stata prolungata fino al 31 marzo la vendita a prezzi scontati dei pacchetti di biglietti (biglietto, hotel e ombrellone) per la prima edizione del festival La Prima Estate. La manifestazione è in programma dal 21 al 26 giugno 2022 nel “parco BussolaDomani” di Lido di Camaiore dove un tempo sorgeva lo storico teatro tenda, quello dove si esibivano artisti del calibro di Mina, Dalida, Ornella Vanoni, Fabrizio De André, Milva, tra gli altri.

La proposta musicale del festival della società di live promoting di Mimmo D'Alessandro e Adolfo Galli si muoverà dall’alternative rock dei National all'electro dance di Bonobo, passando dal pop senza tempo dei Duran Duran, senza dimenticare le proposte più fresche e interessanti della musica italiana come Cosmo, La Rappresentante di Lista e Giorgio Poi. Saranno molti gli artisti protagonisti dell’estate dei grandi festival europei che sceglieranno La Prima Estate per la loro tappa italiana, da Kaytranada a Jungle da Courtney Barnett a BadBadNotGood, da Anderson .Paak a Jamie XX, così come non mancheranno nuove promesse della musica internazionale come Beabadoobee, Easy Life e L’Impératrice.

Gli speciali pacchetti, la cui vendita a prezzo speciale con sconti fino al 25% doveva terminare oggi e che invece andrà avanti fino al 31 marzo, consentono al pubblico di acquistare in una sola fase il soggiorno in hotel ed un ombrellone in spiaggia insieme ai biglietti per i concerti. I pacchetti sono organizzati in collaborazione con le associazioni di albergatori e balneari di Lido di Camaiore e sono in vendita sul sito www.laprimaestate.it.

Ecco il programma aggiornato:

Martedì 21 Giugno

The National

Courtney Barnett

Giorgio Poi

+ 1 artista che verrà annunciato a breve

Mercoledì 22 Giugno

Bonobo

La Rappresentante di Lista

Beabadoobee

L’Imperatrice

Giovedì 23 Giugno

Duran Duran

Easy Life

+ 2 artisti che verranno annunciati a breve

Venerdì 24 Giugno

Anderson .Paak

+ 3 artisti che verranno annunciati a breve

Sabato 25 Giugno

Jamie XX

Cosmo

Mura Masa dj set

+ 1 artista che verrà annunciato a breve

Domenica 26 Giugno

Kaytranada

Jungle

BadBadNotGood

+ 1 artista che verrà annunciato a breve