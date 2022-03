Spice Girls: dallo spot per un’app a Glastonbury con Victoria?

In questi giorni c'è movimento attorno allo Spice World e il motivo è una delle ormai solite ragioni: la reunion di tutte e cinque le Spice Girls, Victoria Beckham compresa.

Con più di 85 milioni di dischi venduti nel mondo, Melanie Brown ("Scary Spice"), Melanie Chisholm ("Sporty Spice"), Emma Bunton ("Baby Spice"), Geri Halliwell ("Ginger Spice") e Victoria ("Posh Spice”) riescono ancora oggi - complici la nostalgia e la malinconia per il periodo tra i Novanta e i Duemila - a catturare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, che si chiedono quando arriverà il momento di rivedere di nuovo in azione insieme tutte e cinque le cantanti della band femminile più famosa. Nel 2019 Mel B, Mel C, Emma e Geri sono tornate in tour insieme intraprendendo la prima serie di concerti della formazione inglese dal 2008, ma a differenza della precedente tournée “The return of the Spice Girls” la “Posh Spice” decise di non partecipare. Ora, poco dopo i festeggiamenti per il venticinquennale della pubblicazione dell’album di debutto delle Spice Girls, “Spice” del 1996, fonti vicine alla band avanzano l’ipotesi di un nuovo tour mondiale che si dovrebbe concludere con uno show nel 2023 con il quintetto al completo. Ma come si sta preparando il gruppo a questa possibilità?.

Le Spice Girls venticinque anni dopo

Lo scorso ottobre, per celebrare i 25 anni dall'uscita della prima prova sulla lunga distanza delle Spice Girls, è stata pubblicata un'edizione deluxe del disco, battezzata “Spice25”, con bonus track, b-side e registrazioni inedite. Le celebrazioni per il venticinquennale dell’esordio discografico della girl band sono continuate includendo anche un accordo globale con Bravado, la divisione dedicata al merchandising di Universal Music, per la commercializzazione di prodotti brandizzati.

La carriera della band viene però omaggiata regolarmente sui social dedicati al gruppo, dove quasi quotidianamente vengono condivisi anche notizie che lo riguardano o contenuti per stuzzicare la curiosità dei fan. Alla fine dello scorso mese di gennaio, per esempio, sono state ricordate le riprese del video del singolo “Stop” con .un filmato con immagini inedite. Mentre in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, è stata pubblicata su Instagram una foto accompagnata da una didascalia riportante la frase “Being every woman that we wanted to be”, verso tratto da una canzone registrata durante le sessioni dell’album “Forever” del 2000 ma non inclusa nel disco ed eseguita live solo durante il “Christmas in Spiceworld Tour” nel dicembre 1999, lasciando il pubblico con la speranza di assistere presto alla pubblicazione ufficiale del brano “W.O.M.A.N.”.

Tra le novità invece, a testimonianza di quanto le Spice Girls siano ancora oggi delle icone e intenzionate a non far perdere le proprie tracce, lo scorso dicembre è stato presentato uno spot pubblicitario realizzato dalla band per “Coin Master”, il videogioco sviluppato da Moon Active disponibile per smartphone e tablet, che ha visto Mel B, Mel C, Emma e Geri riunirsi ancora una volta.

Questo ha riacceso nei fan della formazione la speranza di rivedere ancora le Spice Girls in azione, come sembrava possibile già nel 2021, prima che il Covid rovinasse i piani rivelati da una fonte vicina al gruppo. Nel 2020, infatti, un portavoce aveva fatto sapere che .la band aveva intenzione di intraprendere un nuovo tour l’anno successivo, ma senza Victoria Beckham, la quale da anni si sta interamente dedicando alla famiglia costruita con David Beckham e alla sua carriera nella moda. Tuttavia, la pandemia ha stravolto nuovamente le carte in tavola: la tournée di cui si è vociferato due anni fa non si è mai tenuta e nel frattempo hanno iniziato a circolare nuove voci su un’altra reunion dal vivo, ma questa volta comprendente la "Posh Spice”.

In tour nel 2023 e uno show a Glastonbury con Victoria?

Dopo che il Daily Mail ha lanciato l’ipotesi che il matrimonio in programma il prossimo 9 aprile tra la 27enne attrice statunitense Nicola Peltz e Brooklyn Beckham, il figlio 22enne di David Beckham e Victoria Beckham, può essere l’occasione per vedere riunite le cinque cantanti delle Spice Girls, hanno ricominciato a circolare voci su un nuovo tour che il prossimo anno dovrebbe vedere Mel B, Mel C, Emma e Geri tornare a esibirsi insieme prima di uno show al Festival di Glastonbury con la "Posh Spice”. Questa, all'anagrafe Victoria Caroline Adams, si è esibita l'ultima volta con le altre Spice alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra nel 2012.

Secondo quanto recentemente dichiarato da una fonte vicina alla band al “The Sun” e ripreso da contactmusic.com, il quartetto starebbe pianificando di intraprendere una serie di concerti in giro per il mondo nel 2023. Il tour dovrebbe concludersi con un set alla storica rassegna musicale britannica all’aperto caratterizzato dalla partecipazione di Victoria Beckham sul palco del celeberrimo Pyramid Stage installato sui prati della Worthy Farm insieme alle sue quattro ex compagne.

“Ci sono stati degli incidenti di percorso lungo la strada”, ha riferito la fonte: “In particolare per quanto riguarda Geri, ma il piano è ancora che il tour mondiale delle ragazze andrà avanti l'anno prossimo”. Ha aggiunto:

“L'idea è che il tour inizierà nel 2023 e finirà a Glastonbury. In precedenza Victoria ha detto che si sarebbe esibita con loro al festival. Quindi, sarebbe il modo perfetto per concludere il tour”.

Al “The Sun” il portavoce ha inoltre parlato della del Giubileo di Platino della regina Elisabetta nel corso del prossimo mese di giugno e ha chiuso alla possibilità di vedere le Spice Girls esibirsi in concerto per l’occasione sottolineando che le cantanti hanno tutte impegni diversi che impediscono loro di partecipare.

"Le Spice Girls sicuramente non si esibiranno al Giubileo della regina. Stanno lavorando tutte a progetti diversi e una volta che si sono ritrovate insieme per ragionare sui rispettivi impegni hanno deciso di non aver abbastanza tempo per quello”, ha dichiarato la fonte: “Semplicemente, non sarebbero state in grado di trovare il tempo per le prove di cui avrebbero bisogno per lo show. Tuttavia, questo non vuol dire che tutte fossero contente della decisione: Mel B ed Emma, ​​in particolare, sembravano molto deluse di aver rifiutato. Sarebbe stato un vero onore”.