Le Spice Girls celebrano una loro hit con un video inedito (e si parla di reunion)

Dopo aver festeggiare con un'edizione deluxe i 25 anni dall'uscita del loro primo album “Spice”, originariamente pubblicato in Europa il 4 novembre 1996, le Spice Girls hanno deciso di celebrare un’altra ricorrenza legata ai loro successi passati.

Ieri, 27 gennaio, sul profilo Instagram ufficiale dedicato alla band inglese, è stato pubblicato un filmato con immagini inedite del backstage del video di “Stop”, terzo singolo estratto dal secondo album del gruppo, “Spiceworld”.

“Date un'occhiata a questo filmato inedito delle riprese del video [di ‘Stop’], girate in questo giorno nel 1998”, si legge nella didascalia del post.

Nel frattempo è stato annunciato per il prossimo 9 aprile il matrimonio tra la 27enne attrice statunitense Nicola Peltz e Brooklyn Beckham, il figlio 22enne di David Beckham e Victoria Beckham. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, le nozze saranno anche l’occasione per riunire le cinque cantanti delle Spice Girls: secondo il tabloid britannico Emma Bunton, Gery Hallywell, Melanie Chisholm e Melanie Brown - meglio conosciute come Baby, Ginger, Sporty e Scary - raggiungeranno Victoria, la Posh Spice, al matrimonio del suo primogenito.

Seppur le nozze di Brooklyn Beckham vedranno riunirsi le cinque componenti del gruppo, non è però ancora possibile parlare di una reunion musicale della band femminile, di cui già nel 2020 si parlava di un possibile .tour mondiale, che però non avrebbe vista coinvolta Victoria Beckham.