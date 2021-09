Le Spice Girls annunciano l'uscita di "Spice 25"

Per celebrare i 25 anni dall'uscita del loro primo album, le Spice Girls pubblicheranno un'edizione deluxe del disco con bonus track, b-side e delle registrazioni inedite. Il titolo della nuova uscita è "Spice25" e sarà disponibile a partire dal 29 ottobre. Sarà un doppio CD che avrà al suo interno un libretto con copertina rigida. Sarà inoltre disponibile con una varietà di versioni in vinile e in cassetta insieme a un'esclusiva edizione rimasterizzata dell'album originale per Apple utilizzando Dolby Atmos.



Oggi le ragazze hanno pubblicato una versione di "Say You'll Be There" in cui l'armonica di Judd Lander è sostituita da un assolo di sassofono.

Parlando di questo anniversario, Mel B ha detto: "Tutto quello che ho sempre desiderato era essere accettata e far sì che tutti intorno a me - gay, etero, castani, neri, timidi o caciaroni come me - sentissero di poter celebrare chi sono e di essere liberi di essere se stessi.

Tutto ciò che spero - 25 anni dopo - è che il messaggio sia stato ascoltato forte e chiaro. È vero che alla fine l'amore è tutto ciò di cui si ha bisogno quindi ringrazio tutti coloro che abbiano mai comprato un disco delle Spice Girls o siano rimasti sotto la pioggia per salutarci o si siano vestiti di rosa, con una tuta da ginnastica, una parrucca rossa, una tuta leopardata o abbiano messo su l'iconico broncio di Vic!”.

SURPRISE!! 🎉 To mark the 25th Anniversary of our debut album ‘Spice’ we are releasing a limited edition collection of vinyl and cassettes PLUS a 2CD deluxe featuring some previously unreleased tracks and demos. You can pre-order now 💕 #SPICE25 - https://t.co/0puSjzmONB pic.twitter.com/qJR70ClHyx — Spice Girls (@spicegirls) September 1, 2021

Geri Halliwell ha quindi aggiunto: “Dai primi piccoli passi fino alla conquista del mondo intero con la squadra delle Spice, grazie non mi sembra abbastanza per tutti voi che ci avete sostenuto, seguito le nostre orme, camminato insieme a noi e che avete condiviso i nostri sogni. Sono stati 25 anni di pura magia. Spice Girls forever!”."Spice" venne pubblicato nel novembre del 1996 ed è stato il terzo disco più venduto di quel decennio, trascinato da canzoni come "Wannabe", "2 Become 1" e "Say You'll Be There".Emma Bunton ha dichiarato di essere "sicura" che il gruppo tornerà in tour dopo la pandemia. "Muoio dalla voglia di farlo di nuovo. Attendo di vedere cosa accade nel mondo. Non si può ancora prenotare nulla, quindi aspettiamo quel momento, ma sono sicura che accadrà quando potremo!”.