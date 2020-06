Spice Girls: un tour mondiale nel 2021?

Oltre Manica gira voce su di un possibile tour mondiale delle Spice Girls nel 2021. A rivelarlo al quotidiano inglese The Sun è stata una fonte vicina a Melanie C, la Sporty Spice. A quanto viene riportato, il gruppo non sarà nella formazione originale in quanto Victoria Beckham ha deciso, ancora una volta, di non unirsi alle vecchie compagne.

Questo quanto dichiarato al giornale britannico da questo anonimo informatore:

''Sarà un anno importante e le ragazze sono entusiaste. Dopo tutti i problemi legati al coronavirus, c'è davvero bisogno di qualcosa per guardare al futuro e vogliono accogliere il 2021 con un tour.''

Il tour dello scorso anno delle Spice Girls fece segnare un incasso di 200 milioni di sterline. Come dichiarato dalla fonte:

"Ciò ha dimostrato quanto alta sia la domanda".

Questa voce fa il paio con la dichiarazione di Melanie Chisolm che si è augurata, una volta risolto il problema con il Coronavirus, che il quartetto possa portare lo show il più lontano possibile. Queste le parole della Sporty Spice su un eventuale sbarco in America del loro tour:

"Lo spero, davvero. Noi parliamo in continuazione, parliamo di cosa vorremmo fare, delle opzioni che abbiamo. Ci piacerebbe fare più spettacoli. Ovviamente, (quest'anno) è impazzito e, per ora, nessuno sa cosa succederà con i concerti. Parlando a titolo personale, a me piacerebbe molto fare degli show delle Spice Girls negli Stati Uniti, in Sud America, nel sud-est asiatico e, infine, in Australia. Tutti quei posti in cui non siamo mai state, così come gli Stati Uniti perché amo andarci.''

Sulla presenza o meno di Victoria Adams, dice che farà ''tutto ciò che è in mio potere per cercare di riportare tutte sul palco insieme.” E aggiunge: