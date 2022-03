Peaky Blinders, esce la colonna sonora in vinile rosso sangue

Ci sono volute sei stagioni di grande successo perché la colonna sonora della serie televisiva britannica 'Peaky Blinders' - creata da Steven Knight ed ambientata a Birmingham negli anni seguenti la prima guerra mondiale - venga finalmente pubblicata in vinile. La nuova uscita raggiungerà il mercato sottoforma di 3 LP in vinile rosso sangue il prossimo 27 maggio.



Saranno ben 49 le tracce incluse nell'album.

Tra queste due versioni del tema principale della saga, ovvero "Red Right Hand": una di chi il brano l'ha scritto e interpretato, Nick Cave e dei Bad Seeds, e un'altra da parte di PJ Harvey. Troveranno posto anche "Love Is Blindness ” di Jack White, “The Prowl” del frontman dei Black Keys Dan Auerbach, “Do I Wanna Know? Degli Arctic Monkeys, “You and Whose Army?” dei Radiohead, “Lazarus” di David Bowie e altre ancora i cui titoli li potete trovare nella tracklist più sotto. Oltre ai brani saranno inclusi alcuni dialoghi tratti dalle prime cinque stagioni della serie.

Come dichiarato dall'ideatore della serie, Steven Knight, musica e immagini sono indissolubilmente legate: "La storia di Peaky Blinders e la musica che usiamo sono gemelli, nati contemporaneamente. Sarebbe difficile immaginare la maggior parte dei momenti cruciali senza la colonna sonora. Sono davvero felice che alla fine siamo riusciti a mettere insieme alcuni dei brani in un album, per mettere l'atmosfera, la spavalderia e l'intreccio dello show nelle vostre cuffie e nei vostri altoparlanti".

La storia che ha come protagonista Thomas Shelby, interpretato dall'attore irlandese Cillian Murphy, è già in onda sulla rete televisiva britannica BBC. Mentre in Italia la serie – notizia di un paio di giorni fa - sarà programmata su Netflix a partire dal prossimo 10 giugno.

Per ordine dei Peaky Blinders, la sesta e ultima stagione è in arrivo il 10 GIUGNO su Netflix. pic.twitter.com/JC4Ew1aHKH — Netflix Italia (@NetflixIT) March 10, 2022

Tracklist:

LP1 – Side A

01. Tommy: It’s Not A Good Idea…

02. Nick Cave and the Bad Seeds – Red Right Hand

03. The White Stripes – St James Infirmary Blues

04. Truce – From ‘Peaky Blinders’ Original Soundtrack / Series 1 (Score)

05. Tommy – Right I Have Bought You Hear Today…

06. Dan Auerbach – The Prowl

07. Polly – There’s Only One Thing…

08. Jack White – Love Is Blindness

09. PJ Harvey – To Bring You My Love

LP1 – Side B

01. Alfie – I’ve Heard Very Bad, Bad, Bad Things…

02. Black Rebel Motorcycle – River Styx

03. Post Irish Meeting – From ‘Peaky Blinders’ Original Soundtrack / Series 2 (Score)

04. PJ Harvey – Red Right Hand

05. Laura Marling – What He Wrote

06. Arthur – Do You Wanna Tell ‘Em…

07. Royal Blood – Come on Over

08. Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?

LP2 – Side A

01. Tommy – I Love You…

02. Nick Cave and the Bad Seeds – Breathless

03. Radiohead – You and Whose Army?

04. Polly – A Woman Of Substance…

05. PJ Harvey – This Is Love

06. Sons – From ‘Peaky Blinders’ Original Soundtrack / Series 3 (Score)

07. Tommy – You Can Change What You Do…

08. Queens of the Stone Age – Burn the Witch

09. The Last Shadow Puppets – Bad Habits

10. David Bowie – Lazarus

LP2 – Side B

01. Tommy – Sex, Freedom, Whiskey Sours…

02. Savages – Adore

03. Nick Cave and the Bad Seeds – The Mercy Seat (Live From KCRW)

04. Rachel Unthank & the Winterset – I Wish

05. Ballad of Polly Gray – From ‘Peaky Blinders’ Original Soundtrack / Series 4 (Score)

06. Tommy – I’m Not a Traitor to My Class…

07. Frank Carter and The Rattlesnakes – Devil Inside Me

LP3 – Side A

01. Foals – Snake Oil

02. Polly – It’s In Our Gypsy Blood…

03. Radiohead – Pyramid Song

04. Laura Marling – A Hard Rain’s a-Gonna Fall

05. Ada – So, Tommy Shelby, MP…

06. Black Sabbath – The Wizard

07. Anna Calvi – Papi Pacify

LP3 – Side B

01. Joy Division – Atmosphere

02. Tommy – You Need To Understand…

03. Anna Calvi – You’re Not God

04. Arthur – There’s a Bentley Outside…

05. Jehnny Beth – I’m the Man

06. IDLES – Never Fight a Man with a Perm

07. Tommy – I Will Continue…

08. Richard Hawley – Ballad of a Thin Man