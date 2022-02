Thom Yorke e Jonny Greenwood: nuova musica per la stagione finale di ‘Peaky Blinders’

Tra pochi giorni debutterà in prima visione assoluta nel Regno Unito la sesta stagione della serie televisiva britannica “Peaky Blinders”.

In attesa di scoprire come si evolverà la storia di Thomas Shelby e della sua famiglia ambientata a Birmingham dopo la prima guerra mondiale, in una recente intervista il regista degli episodi finali dello show Anthony Byrne ha offerto alcune anticipazioni sulla colonna sonora, che ha sempre giocato un ruolo fondamentale nella narrazione della serie e nel contribuire al suo successo. Oltre a "Red right hand" di Nick Cave e i Bad Seeds, scelta come sigla, guardando le prime cinque stagioni di “Peaky Blinders” è stato possibile ascoltare brani di - tra gli altri - Black Sabbath (difficile dimenticare la scena finale del penultimo episodio della quinta stagione con “.War pigs” in sottofondo), Arctic Monkeys, David Bowie, PJ Harvey, Iggy Pop, Royal Blood, Laura Marling, Idles, Savages, Foals e Anna Calvi.

Per la stagione finale di “Peaky Blinders”, la cui data di uscita in Italia non è ancora stata resa nota, sono stati addirittura chiamati a contribuire alla colonna sonora Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead. Come fatto sapere da Anthony Byrne a margine di un’intervista rilasciata all’NME, i due musicisti - che quest’anno insieme hanno dato vita anche a un nuovo progetto parallelo, chiamato The Smile - hanno lavorato su nuova musica originale per la serie. "Thom Yorke e Johnny Greenwood hanno contribuito con alcuni pezzi originali", ha affermato il regista, che ha aggiunto:

“Sono al settimo cielo per tutto questo. La musica è sempre stata molto importante, ed ero davvero entusiasta di avere una colonna sonora drammatica. Ci stiamo puntando molto di più in questa stagione, perché è molto più pesante, quindi la colonna sonora sta portando le cose in una direzione molto diversa. Si tratta sempre di Tommy e della sua dimensione mentale. Questo è ciò a cui continuo a pensare”.

I capitoli finali di “Peaky Blinders”, la cui colonna sonora in passato includeva già canzoni dei Radiohead, oltre alla nuova musica firmata da Yorke insieme a Greenwood e ad altri brani di Anna Calvi presenteranno anche pezzi di artisti del calibro di Patti Smith, Joy Division e Sinead O’Connor.

“Per me Sinead O'Connor è sempre stata una grande, perché è fottutamente talentuosa", ha spiegato Anthony Byrne all’NME: “Ha un tale corpus di lavoro che è sorprendente. È così ‘Peaky’, ma per qualche motivo era sfuggita. Ma quando hai Steven Knight [creatore della serie, ndr.] che finisce in lacrime guardando lo show, allora sai di aver fatto la scelta giusta”. Ha aggiunto: “Patti Smith è un'altra. Precedentemente la sua musica non è apparsa in ‘Peaky Blinders’, ma deve esserlo. È naturale che lei ci sia. È stato un grande successo per noi".