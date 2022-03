Patti Smith e altri per un concerto benefico per l’Ucraina

Il prossimo 10 marzo si terrà al City Winery di New York un evento benefico a sostegno delle Forze armate dell’Ucraina, a seguito dell’attacco delle forze armate russe, che conterà della partecipazione di numerosi artisti, tra cui Patti Smith.

Il concerto di beneficenza, organizzato su iniziativa dei Gogol Bordello e del loro frontman originario dell’Ucraina, Eugene Hütz, sarà trasmesso anche in streaming e sarà caratterizzato, oltre che dalla performance della cantautrice newyorkese, in concerto anche in Italia il prossimo 27 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, dalle esibizioni di altri artisti. Tra questi ci saranno Suzanne Vega, Matisyahu, Craig Finn e Franz Nicolay (Hold Steady), Jesse Malin, Lady Lamb, Marc Robert (OAR), Stephin Merritt (Magnetic Fields) e altri artisti ancora da annunciare. L’evento, già sold out, sarà disponibile alla visione in streaming previo l’acquisto dei biglietti disponibili a questo indirizzo.

Il ricavato dalla vendita dei biglietti e del vino in edizione limitata prodotto per l’occasione da City Winery, acquistabile online, sarà devoluti in beneficenza alla fondazione Come Back Alive che fin dalla sua nascita nel 2014 fornisce supporto alle forze armate ucraine.

“L'Ucraina appartiene agli ucraini! Siamo un'antica nazione indipendente distintamente e per sempre diversa da quel ‘vicino’ criminalmente pazzo", ha affermato Eugene Hütz in una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale della sua band. E ha concluso: “Per favore, state con l'Ucraina nella battaglia per la sua democrazia e libertà. Per favore, fate una donazione e raccogliete fondi con noi. L'Ucraina ha bisogno di tutti voi. Tutto il tuo supporto conta”.