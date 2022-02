Bjorn Ulvaeus degli ABBA suona in una stazione della metropolitana

Bjorn Ulvaeus, membro degli ABBA, si è piazzato, come un busker qualunque, senza essere riconosciuto, in una stazione della metropolitana di Stoccolma, a suonare la chitarra vestito da cowboy, con tanto di custodia dello strumento aperta a raccogliere le offerte lanciate dai passanti di maggior cuore.

Tutto ciò è parte di un video che il 76enne musicista svedese ha realizzato per accompagnare la canzone "Hey Grand Ol' Man", rielaborazione odierna in chiave country di una delle sue melodie degli anni '70 intitolata "Hej Gamle Man". Puntuale il testo del brano recita: "È giunto il momento per te di imparare che le ragazze non vedono i vecchi. E una volta che sei diventato invisibile, non sarai mai più visto".Il prossimo mese di maggio, a Londra, si terranno una serie di spettacoli teatrali in cui la band svedese si esibirà sotto forma di ologrammi a Londra. Gli ABBA – che sono composti oltre che da Ulvaeus anche da Benny Andersson, Agnetha Faltskog e Anni-Frid Lyngstad ed ha venduto in carriera qualcosa come 400 milioni di dischi – lo scorso mese di novembre ha pubblicato "Voyage" ( leggi qui la recensione ), il primo album in quasi 40 anni.A proposito dei prossimi concerti e della scelta di Londra quale città in cui tenerli, al momento dell'annuncio a settembre 2021, Bjorn commentò: "Abbiamo sempre sentito che gli inglesi ci vedono come loro". Aggiungendo: “Londra è la città migliore in cui stare. Quando si tratta di intrattenimento - teatro, musical, concerti - è tutto qui. Ed è qui da anni e anni e anni. Ci sono molti spettatori che vengono qui per questo motivo. È stato scontato".