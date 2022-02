Tommaso Paradiso: “L’unico modo per suonare è spostare il tour dai palasport ai teatri”

“Da parte mia non avrei potuto rinviare per la terza volta questo tour che ormai ci portiamo dietro da più di due anni”: Tommaso Paradiso annuncia così, ai suoi fan, la decisione di riconvertire la tournée nei palasport in supporto al nuovo album “Space Cowboy” che sarebbe dovuta partire il prossimo 26 marzo dal PalaInvent di Jesolo a una tournée nei teatri. Il motivo? Ha a che fare, spiega l’ex leader dei Thegiornalisti, con le restrizioni che ancora oggi sono in vigore per quanto riguarda le capienze nei palazzetti dello sport, a differenza dei teatri (dove è consentita la piena capienza): “Non c’era nessun altro modo per me di poter suonare se non quello di spostare il tour nei palazzetti nei teatri.

Il governo non ci ha detto nulla in merito all’agibilità al 100% nei palazzi dello sport. Ovviamente le date si moltiplicano, perché i teatri hanno una capienza più piccola rispetto ai palazzetti. Abbiamo fatto un sacco di sacrifici per fare questa cosa, sappiatelo”, spiega Paradiso in alcuni video pubblicati tra le sue storie Instagram.

Lo “Space Cowboy tour”, intitolato come l’album che la voce di “Completamente” spedirà nei negozi il prossimo 4 marzo, partirà il 25 marzo proprio dal PalaInvent di Jesolo, dove Paradiso suonerà anche il 26. Poi farà tappa a Napoli, Bari, Torino, Bologna, Firenze, Milano (tre date al Teatro degli Arcimboldi, dopo la riconversione del concerto del 22 aprile al Mediolanum Forum di Assago), Roma (quattro date all’Auditorium Conciliazione, che sostituiscono la data prevista per il 7 aprile al Palazzo dello Sport), Roccella Jonica e Taormina.

I biglietti acquistati devono essere necessariamente convalidati su Clappit (a eccezione della data dì Napoli) dalle 14.00 del 24 febbraio alle 23.59 del 13 marzo per essere considerati validi. La conferma definitiva e il tagliando segnaposto numerato con la dettagliata assegnazione del nuovo posto e data ti verranno comunicati al dal sito di Clappit a partire dal 17 marzo. Chi non intende usufruire del biglietto già acquistato, ha tempo dal 24 febbraio fino al 13 marzo per presentare su www.rimborso.info la richiesta di rimborso monetario.