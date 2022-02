Tommaso Paradiso riparte da undici canzoni

Tommaso Paradiso ha annunciato la tracklist dell’album “Space Cowboy”, il suo primo disco da solista, dopo la turbolenta separazione con i Thegiornalisti. Il progetto uscirò venerdì 4 marzo. Le canzoni sono: “Guardati Andare Via”; “Amico Vero” feat. TO BE ANNOUNCED (una collaborazione non ancora svelata); “Magari No”; “Lupin”; “La Stagione del Cancro e del Leone”; “Space Cowboy”; “É Solo Domenica”; “Silvia”; “Tutte Le Notti”; “Vita”; “Sulle Nuvole”. Il disco è prodotto da Federico Nardelli (con l’eccezione di “Tutte le Notti”, prodotta da Dorado Inc.) e si muove “in equilibrio fra la parte più profonda e poetica del cantautore e l’irriverenza trascinante di brani più scanzonati”, così viene definito nella nota che ne anticipa l’uscita.

Nello stesso tempo il cantautore debutta sul grande schermo con il suo primo film "Sulle nuvole", una storia d'amore e musica con protagonisti Marco Cocci e Barbara Ronchi. Il film, che sarà nelle sale cinematografiche il 26, 27 e 28 aprile distribuito da Warner Bros. Pictures - è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Cinemaundici - ha avuto l'ultimo ciak alla fine del 2020, ma il Covid ne ha rallentato l'uscita. Al centro della trama c'è Nic Vega (Marco Cocci), un cantante con, alle spalle, un passato di successo nella musica e una grande storia d’amore chiusa da anni. Quando Nic realizza di aver perso tutto - fama, amici e ispirazione – decide di tornare dalla sua ex, Francesca (Barbara Ronchi), irrompendo nella sua vita serena e felice. Nel cast oltre ai due protagonisti Marco Cocci e Barbara Ronchi, anche Paolo Briguglia, Sergio Romano, Bettina Giovannini e tante star della musica italiana come Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Aiello, Max Pezzali e Franco126.