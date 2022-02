I Daft Punk celebrano i 25 anni di "Homework" con una special edition e un concerto del 1997

I Daft Punk celebrano il 25° anniversario del loro album d'esordio, "Homework" – uscito il 20 gennaio 1997 - pubblicando una speciale edizione deluxe dell'album che conterrà quindici remix, nove dei quali mai resi disponibili sui servizi di streaming. Come quelli di "Around The World" di DJ Sneak, Todd Terry e Kenlou, oltre ai remix di "Revolution 909", "Burnin" e "Teachers". Tra gli altri, hanno collaborato al progetto Masters At Work, DJ Sneak, Todd Terry, Motorbass, Slam, Ian Pooley, I:Cube, Roger Sanchez e Junior Sanchez. Il prossimo 15 aprile questa deluxe edition di “Homework” verrà pubblicata in vinile.

Inoltre, ieri sera, è stata trasmessa su Twitch – potete vederla qui sotto – una rara registrazione di un loro concerto al Mayan Theater di Los Angeles il 17 dicembre 1997 dove compaiono senza le maschere che ne hanno celato i volti negli anni a venire.

Esattamente un anno fa, il 22 febbraio, il duo di musicale elettronica francese comunicava il proprio scioglimento dopo 28 anni di carriera con un video chiamato "Epilogue" . Nella clip, che ha una durata di otto minuti, si possono vedere Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo camminare in un deserto indossando dei caschi spaziali. A un certo punto uno dei due si ferma e invita l'altro ad avviare la sequenza di autodistruzione, prima di allontanarsi ed esplodere.Il video vede il duo - Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo - camminare nel deserto indossando i loro riconoscibili elmetti dell'era spaziale e giacche di pelle. Uno dei due smette improvvisamente di camminare nel video e invita l'altro ad avviare la sequenza di autodistruzione sulla sua tuta, prima di allontanarsi ed esplodere.