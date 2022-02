L’invasione “italiana” all’Eurovision 2022 (e la fake news di Orietta in gara per l’Armenia)

Merito del ritorno della kermesse continentale in Italia a distanza di trentuno anni dall’ultima volta? Forse.

Fatto sta che all’Eurovision Song Contest 2022 sembra essere in corso una vera e propria invasione “italiana”: non solo Mahmood e Blanco, che a Torino, che dal 10 al 14 maggio ospiterà l’evento (condotto da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan), gareggeranno effettivamente per l’Italia, con “Brividi”. Non solo Achille Lauro, che prima dell’ultimo Festival di Sanremo aveva dichiarato di avere ambizioni internazionali ma poi all’Ariston era stato “defenestrato” classificandosi solo quattordicesimo con “Domenica”, rientrando però clamorosamente in gioco grazie a “Una voce per San Marino”, dove ieri sera .è riuscito finalmente a fare suo il pass per Torino per rappresentare il Titano. All’Eurovision Song Contest 2022 vedremo un altro volto noto al pubblico italiano: quello di Emma Muscat. E intanto qualcuno, scherzando, lancia la candidatura di Orietta Berti per l’Armenia, mentre quella di Tananai per la Svizzera si rivela in realtà una burla.

Da "Amici" all'Eurovision

La cantante maltese Emma Muscat, classe 1992, è nota ai più per aver partecipato nel 2018 alla diciassettesima edizione di “Amici” di Maria De Filippi: si classificò quarta nella categoria canto, firmando un contratto con Warner Music (quell’anno il talent fu vinto da Irama, che al Festival di Sanremo 2022 si è classificato quarto con “Ovunque sarai”). Dopo il Disco d’oro conquistato nel 2020 grazie al singolo “Sangria” (in duetto con il rapper Astol) e a quello vinto l’anno scorso con “Meglio di sera” (con lo stesso Astol e Álvaro De Luna), la cantante ha accettato quest’anno di partecipare a Mesc 2022, il concorso con il quale Malta ha selezionato il proprio rappresentante per l’Eurovision Song Contest 2022. La finale si è svolta ieri sera al Malta Fairs and Conventions Centre di Ta’ Qali, proprio mentre al Teatro Nuovo di Dogana era in corso la finale di “Una voce per San Marino”, vinta da Lauro con “Stripper”. Emma Muscat si è classificata prima con “Out of Sight”, che canterà anche a Torino sul palco del PalaAlpitour, a maggio.

Orietta Berti e l'Armenia

Su Twitter impazza intanto un tweet secondo il quale Orietta Berti rappresenterà l’Armenia all’Eurovision Song Contest 2022 con “Luna piena”, il brano scritto e prodotto per lei da Hell Raton. Si tratta di uno scherzo, sebbene la 78enne voce di “Fin che la barca va” anche recentemente si sia detta disponibile a gareggiare all’Eurovision, al quale non ha mai avuto modo di partecipare in quasi sessant’anni di carriera: “Il contratto l’ho firmato, come tutti gli altri cantanti in gara al Festival. Certo che ci andrei: sono una vagabonda, io”, disse a Rockol l’anno scorso, poco prima di partecipare al Festival di Sanremo con “Quando ti sei innamorato”, quando le chiedemmo se in caso di vittoria avrebbe accettato di volare a Rotterdam per partecipare alla kermesse continentale.

L’Armenia tornerà quest’anno in gara all’Eurovision Song Contest a distanza di tre anni dalla sua ultima partecipazione, quella del 2019. È uno dei due paesi che hanno annunciato il loro ritorno alla kermesse per il 2022, insieme al Montenegro. .L’Armenia comunicherà il nome del proprio rappresentante a Torino tra qualche giorno, a marzo. Secondo alcune indiscrezioni riferite dai media armeni dovrebbe trattarsi della cantante Rosa Linn, emergente che nel 2013 partecipò alle selezioni per lo Junior Eurovision Song Contest, l’Eurovision dei baby-talenti per intenderci, senza però riuscire a partecipare all’evento.

🔴 FLASH NEWS: 78-years-old and very short stature queen Orietta Berti will represent Armenia in ESC2022 🇦🇲 Congrats! pic.twitter.com/2T1qajWkfs — Яomeo lo del Barrio 💀 (@shondorhimes) February 19, 2022

Niente Svizzera per Tananai

Nonostante l’hype che si è generato intorno a lui dopo l’ultimo posto al Festival di Sanremo con “Sesso occasionale”, Tananai non rappresenterà la Svizzera all’Eurovision Song Contest 2022. Dopo la partecipazione del cantante milanese a “Propaganda Live”, la scorsa settimana, l’ambasciatrice svizzera Monika Schmutz Kirgöz ha invitato Tananai con un post su Twitter a un’audizione in Ambasciata, assecondando la voglia della voce di “Sesso occasionale” di partecipare alla kermesse continentale (“Io spero ancora in 24 rinunce per andare all’Eurovision con l’Italia”, aveva twittato Tananai dopo il flop al Festival di Sanremo). In realtà il tweet dell’ambasciatrice svizzera è a tutti gli effetti una burla: la Svizzera sceglierà il proprio rappresentante all’Eurovision internamente – non ci sarà, cioè, un festival come “Una voce per San Marino” – ma le domande di partecipazione dovevano essere fatte pervenire alla delegazione dell’evento entro il 15 settembre scorso.