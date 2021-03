Sanremo 2021, Orietta Berti: "L'Eurovision? Certo che ci andrei"

Orietta Berti all'Eurovision Song Contest 2021 per rappresentare l'Italia? La cantante non si tirerebbe certo indietro: "Il contratto l'ho firmato, come tutti gli altri cantanti in gara al Festival. Certo che ci andrei: sono una vabagonda, io", sorride la voce di "Fin che la barca va". A 77 anni Orietta Berti è in gara al Festival di Sanremo 2021 Sul palco dell'Ariston, dove mancava da 29 anni, canterà "Quando ti sei innamorato", co-firmata da Ciro Esposito e Francesco Boccia, già autori di "Grande amore", la canzone che nel 2015 permise a Il Volo di vincere il Festival: "L'avevo incisa io per un mio disco, quella canzone.

Poi Francesco Boccia me la richiese per assegnarla a Il Volo: gliela restituì e lui si è sdebitato con me affidandomi ora questa canzone che è quasi una romanza. Il testo parla dell'amore di una vita".

Questa è la dodicesima partecipazione di Orietta Berti al Festival di Sanremo. Esordì nel 1966 con "Io ti darò di più" e nel '67 - l'anno della morte di Tenco - portò in gara "Io, tu e le rose". Nel 1974 arrivò terza con "Occhi rossi (Tramonto d'amore)".