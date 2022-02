Achille Lauro rappresenterà San Marino all'Eurovision 2022

Achille Lauro rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest 2022, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino. Il cantante romano ha vinto "Una voce per San Marino", il contest - la cui finale si è svolta questa sera al Teatro Nuovo di Dogana - con il quale quest'anno il microstato ha scelto il proprio ambasciatore sul palco della kermesse continentale.

A proclamarlo la giuria presieduta da Mogol e composta anche da Simon Lee (direttore d'orchestra, compositore, arrangiatore e orchestratore), Clarissa Martinelli (speaker di Radio Bruno), Susanne Georgi (cantante danese ma andorrana di adozione, paese per il quale ha partecipato all'Esc 2009) e Dino Stewart (managing director Bmg Italy, artefice tra l'altro del successo di Francesco Gabbani). Lauro si è aggiudicato il pass per Torino con "Stripper", brano che ha eseguito per la prima volta dal vivo proprio a "Una voce per San Marino": ".Che stupida voglia che ho / ma guarda che donna che sono / nessuno mi può giudicare", canta, tra le altre cose, nel testo del brano, che cita Caterina Caselli (ma anche i Depeche Mode di "Personal Jesus" e la Madonna di "Like a Virgin"). Lauro gareggerà all'Eurovision proprio con "Stripper".

San Marino has found its voice! 🎤@AchilleIDOL has won 'Una Voce per San Marino' and will fly the Sammarinese flag in Turin with the song 'Stripper'! 🇸🇲



➡️Find out more about him at https://t.co/8ppA7om1Py! pic.twitter.com/JaWupH9YCL — Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 19, 2022

Al secondo posto si sono classificati Burak Yeter e Alessandro, al terzo Aaron Sibley. Ivana Spagna è arrivata quarta con "Seriously in love".

Dopo il quattordicesimo posto all'ultimo Festival di Sanremo con "Domenica", Achille Lauro rientra così in gioco per l'Eurovision: a Torino proverà a strappare la vittoria a Mahmood e Blanco, favoriti secondo gli scommettitori con la loro "Brividi".