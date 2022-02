Eurovision 2022, San Marino: Blind rinuncia

A poche ore dall'inizio della finale di "Una voce per San Marino", il concorso con il quale il microstato questa sera proclamerà al Teatro Nuovo di Dogana il proprio rappresentante all'Eurovision Song Contest 2022, arriva la notizia del ritiro di Blind, tra i finalisti del contest. Il rapper umbro lanciato nel 2020 da "X Factor" - era nella squadra di Emma, arrivò terzo - è stato costretto a dare forfait poiché le sue attuali condizioni di salute non gli consentono di esibirsi (ha fatto sapere di essere risultato negativo al test, ma di presentare alcuni sintomi).

Lo ha comunicato lui sui suoi canali ufficiali e gli organizzatori dell'evento lo hanno confermato: “Siamo davvero spiacenti di dover confermare che questa sera l’artista Blind non parteciperà alla finale de Una Voce di San Marino. Le condizioni di salute dell’artista, confermate ieri sera da Blind sul suo profilo Instagram, e la positività al covid (annunciata anch’essa attraverso i social) di alcuni componenti dello staff manageriale dell’artista, ci hanno convinto ad accondiscendere a questa soluzione. Auguriamo a Blind una pronta guarigione e, come da lui stesso auspicato, speriamo di rivederlo protagonista all’edizione del prossimo anno de Una Voce per San Marino".

Il favorito resta Achille Lauro, che dovrà però vedersela con - tra gli altri - Ivana Spagna, Valerio Scanu, Alberto Fortis e il batterista della Formula 3 Tony Cicco. Oltre ai big, in gara anche alcuni emergenti. A scegliere il vincitore sarà una giuria presieduta da Mogol.