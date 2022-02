Eurovision 2022: la notte di San Marino, che sogna in grande

Tutto pronto al Teatro Nuovo di Dogana, a San Marino, per la finale di "Una voce per San Marino", il contest con il quale il microstato sceglierà il proprio rappresentante per l'Eurovision Song Contest 2022, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino.

Evidentemente ingolosita dal ritorno della kermesse continentale in Italia a distanza di trentuno anni dall'ultima volta - era il 1991 quando gli studi di Cinecittà, a Roma, ospitarono l'evento, dopo la vittoria di Toto Cutugno a Zagabria dell'anno precedente con "Insieme: 1992" - la piccola repubblica scatena la sua potenza di fuoco, se così si può dire: in gara artisti come Achille Lauro (cerca il riscatto dopo il 14esimo posto all'ultimo Festival di Sanremo con "Domenica", sognando il successo internazionale), Ivana Spagna, Valerio Scanu, Alberto Fortis con il batterista della Formula 3 Tony Cicco, e l'ex tronista di "Uomini e donne" Francesco Monte, tra gli altri. Blind (il rapper perugino lanciato da "X Factor" nel 2020) ha comunicato che per ragioni di salute non potrà partecipare alla competizione.

Ai 9 big si affiancheranno alcuni artisti emergenti selezionati tra i 600 iscritti: Aaron Sibley, Camille Cabaltera, Sebastian Schmidt, Vina Rosev Alessia Labatev Maria Chiara Leoniv Kurt Cassar, Elena & Francesco Faggi e Mate.

Il vincitore sarà scelto da una giuria capitanata da Mogol, della quale fanno parte anche Simon Lee (direttore d'orchestra, compositore, arrangiatore e orchestratore), Clarissa Martinelli (speaker di Radio Bruno), Susanne Georgi (cantante danese, ma andorrana di adozione - nel 2009 ha partecipato all'Eurovision proprio per il principato indipendente) e Dino Stewart (managing director di Bmg Italy, che ha lanciato - tra gli altri - Francesco Gabbani e Ditonellapiaga, vista recentemente a Sanremo al fianco di Donatella Rettore). Come se non bastasse, la serata avrà anche un superospite speciale, che è una colonna portante della musica italiana: Al Bano, in gara all'Eurovision - in coppia con Romina Power - nel ‘76 e nell’‘85 con “We’ll Live It All Again” e “Magic, oh Magic” (in entrambe le occasioni la coppia si classificò al settimo posto).

La serata sarà condotta dalla cantante Senhit (che ha rappresentato San Marino all'Eurovision 2021, a Rotterdam, in coppia con il rapper americano Flo Rida - il duo, in gara con "Adrenalina", si è dovuto accontentare del 22esimo posto) e da Jonathan Kashanian. San Marino partecipa di diritto all'Eurovision dal 2008, ma fino allo scorso anno il rappresentante sammarinese - che, da regolamento, non deve essere necessariamente un cittadino di San Marino - veniva scelto internamente. Quest'anno, per la prima volta, RTV San Marino, l'emittente televisiva del microstato - che stasera trasmetterà la finale sul canale 831 del dtt, 520 di Sky e 93 di TvSat - ha deciso di organizzare un vero e proprio concorso, ricreando l'atmosfera di un festival "cugno", se così si può dire, del Festival di Sanremo.

Gli scommettitori puntano tutto su Achille Lauro, che nelle quote dei bookmaker relative al possibile vincitore di "Una voce per San Marino" non ha praticamente rivali: la sua vittoria è quotata 1,55. Il cantante romano è seguito a 5 dal rapper Blind, tra i protagonisti di "X Factor" un anno e mezzo fa.

Per il cantante che rappresenterà San Marino all'Eurovision 2022 la strada, a Torino, sarà tutta in salita. Per poter accedere alla finale del 14 maggio il delegato del microstato dovrà prima superare le semifinali, la prima delle quali si svolgerà il 10 maggio e la seconda il 12, in quanto San Marino non è tra le cosiddette "big five", ossia le cinque nazioni che hanno per prime sostenuto economicamente l'Ebu, l'Unione europea di radiodiffusione, che organizza la kermesse, e che si conseguenza sono finaliste di diritto. Si tratta dell'Italia, della Francia, della Spagna, della Germania e del Regno Unito. L'Italia, come noto, sul palco del PalaAlpitour di Torino sarà rappresentata dal duo composto da Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo 2022 con la loro "Brividi" e considerati dagli scommettitori i principali favoriti alla vittoria, per quello che sarebbe un clamoroso bis tricolore dopo il boom dei Maneskin.