Il Record Store Day 2022 per gli amanti del prog

Se siete degli amanti della musica progressive il prossimo Record Store Day - la giornata che celebra a livello internazionale i negozi di dischi indipendenti - che quest'anno è programmato per il prossimo 23 aprile, vi potrà fornire qualche soddisfazione. Il menu prevede infatti alcune uscite di indubbio interesse, su tutte, pubblicazioni in vinile di Emerson, Lake e Palmer, Steve Hackett e Tangerine Dream.



Sarà pubblicata da BMG una ristampa in vinile del terzo album degli Emerson, Lake e Palmer, “Trilogy”, pubblicato nel luglio del 1972; così come, però da parte di Esoteric Recordings, di una edizione in triplo vinile del live di Steve Hackett dell'aprile 1998 “The Tokyo Tapes”, in quella occasione il chitarrista era accompagnato sul palco da una formazione deluxe: John Wetton, Chester Thompson, Julian Colbeck e Ian McDonald,

ex membro di King Crimson e Foreigner scomparso lo scorso 9 febbraio.

Per il Record Store Day la Esoteric promuove inoltre la pubblicazione di una nuova versione in vinile del secondo album dei Tangerine Dream, “Alpha Centauri”. Questa non è l'unica uscita che riguarda la band tedesca, infatti c'è anche il doppio vinile di “Live At Reims Cinema Opera (september 23 - 1975)”, a cura dell'etichetta LMLR.

Nel 2022 il Record Store Day giungerà alla sua quindicesima edizione. Venne fondato nel 2007 da Eric Levin, Michael Kurtz, Carrie Colliton, Amy Dorfman, Brian Poehner e Don Van Cleave per festeggiare i negozi di dischi indipendenti di Baltimora, Maryland, e nel giro di pochi anni l’evento è riuscito non solo ad avere risonanza mondiale, ma anche a coinvolgere discografia e artisti, che celebrano la giornata con pubblicazioni speciali a edizione limitata e performance nei negozi più importanti.

Queste le uscite assimilabili al genere prog previste per il 23 aprile:

ASIA - XXX (BMG, LP)

BE-BOP DELUXE - Live! In the Air Age – The Hammersmith Odeon Concert 1977 (Esoteric Recordings, 3xLP)

JOHN CARPENTER Escape From New York (main Theme) (Silva Screen, 7″)

CHICAGO - Chicago at Carnegie Hall, April 10, 1971 (Rhino, 3xLP)

ELP - Trilogy (BMG, LP)

OPETH - My Arms Your Hearse (Candlelight Records, LP)

PETER GABRIEL - Live Blood (Real World, LP)

SANDY DENNY - The Early Home Recordings (Earth Recordings, 2xLP)

SANDY DENNY - Gold Dust Live At The Royalty (UMC/Island, LP)

SCOTT WALKER - Boy Child (UMC, 2xLP)

SLEEP TOKEN - Sundowning (Spinefarm Records, LP)

STEVE HACKETT - The Tokyo Tapes (Esoteric Antenna, 3xLP)

TANGERINE DREAM - Alpha Centauri (Esoteric Antenna, LP)

TANGERINE DREAM - Live At Reims Cinema Opera (September 23rd, 1975) (LMLR, 2xLP)

TESSERACT - Polaris (Kscope, LP)

THOMAS DOLBY - Hyperactive (BMG, 12")

WIRE - Not About To Die (Pinkflag, LP)