"Tutti portiamo il peso della nostra storia e dei nostri antenati mentre ci facciamo strada in questo mondo. Per alcuni quel peso è molto più pesante di altri. Ad ogni modo la strada è lunga, le sfide sono scolpite nella pietra, lo spirito umano può essere straordinario": così Xavier Rudd, cantautore tra i più amati della scena folk e alternative rock, annuncia il suo ritorno sulle scene con un nuovo singolo, "Ball and chain" (in duetto con il rapper J-Milla), che anticipa l'album "Jan Juc Moon" in uscita il 25 marzo.

Il brano, che potete ascoltare qui sotto, è la terza anticipazione dopo "Stoney creek" e "We deserve to dream" di quello che sarà il primo album di Rudd in quattro anni (il precedente, "Storm Boy", uscì nel 2018). Il 43enne cantautore australiano - con origini aborigene - ha voluto al suo fianco per questo brano il rapper J-Milla - anche nelle sue vene scorre sangue aborigeno - tra i protagonisti della nuova scena hip hop australiana.

L'album "Jan Juc Moon" sarà presentato dal vivo da Xavier Rudd con un tour, battezzato "We deserve to dream", che porterà il cantautore australiano ad esibirsi anche in Italia. Sono ben cinque le date annunciate nel nostro paese, in programma a ottobre: il 19 ottobre Rudd suonerà all'Auditorium Santa Chiara di Trento, il 21 al Gran Teatro Geox di Padova, il 22 al Carisport di Cesena, il 23 al Teatro della Concordia di Venaria Reale (in provincia di Torino) e il 24 si esibirà all'Alcatraz di Milano.