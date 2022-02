Biffy Clyro, in uscita il documentario 'Cultural Sons Of Scotland'

I Biffy Clyro hanno annunciato i dettagli di un nuovo documentario intitolato 'Cultural Sons Of Scotland' che uscirà su Amazon Prime Video il 25 febbraio.

La pellicola viene descritta come un "film documentario intimo che mostra il processo di registrazione del ritorno alle origini che hanno adottato per creare il loro nono album in studio, “The Myth of the Happily Ever After” Con un accesso senza precedenti alla band, il nuovo lungometraggio accompagna gli spettatori nel viaggio con Simon, Ben e James mentre tornano nella loro casa nell'Ayrshire per creare il loro ultimo album acclamato dalla critica nel più insolito degli ambienti di studio.

Il film esplora come l'esperienza di registrare un album in Scozia per la prima volta abbia spinto la band a riflettere sull'importanza delle loro origini, su come questo abbia influenzato la loro carriera fino ad oggi e rafforzato il loro legame come amici e compagni di band”.

Parlando del nuovo film, che ripercorre anche i 20 anni di storia dei Biffy Clyro e li vede tornare a Glasgow per un grande spettacolo del 2021 al Glasgow Green, il frontman Simon Neil ha dichiarato: “Stiamo facendo questo disco nella stessa parte del mondo in cui ho scritto la mia prima canzone e c'è qualcosa di veramente puro in questa cosa".Il batterista Ben Johnston ha aggiunto: "Non abbiamo bisogno di campanelli e fischietti per essere soddisfatti e felici, noi abbiamo solo bisogno che noi tre si faccia musica insieme e si abbia quell'atmosfera in una stanza, è questo che fa battere i nostri cuori".Da ultimo parla il bassista James Johnston che dice: "Tutti dovrebbero entrare a far parte di una band... Se avete la possibilità di entrare a far parte di una band con i vostri fratelli o le vostre sorelle, o con le persone che considerate un fratello o una sorella, probabilmente saranno gli anni migliori che abbiate mai avuto nella vostra vita".