Frank Black dei Pixies parla del suo rapporto con la ex compagna di band Kim Deal

Il frontman dei Pixies Frank Black in una intervista ha parlato della sua relazione con l'ex bassista della band Kim Deal, dicendo che, nonostante non si parlino spesso, i due hanno un rapporto di amicizia.



Il suo rapporto con la Deal è uscito durante una intervista gestita dal quotidiano The Guardian che ha moderato le domande dei fan in occasione della pubblicazione di “Live In Brixton”, un cofanetto composto da otto dischi dedicata ai concerti della reunion dei Pixies alla Brixton Academy di Londra nel 2004.

Quando è stato chiesto al musicista statunitense se lui e la Deal fossero in rapporti amichevoli, Black ha risposto: “Siamo sempre amici. Non si può far parte di una band e non essere amici. Non ricordo quando le ho parlato l'ultima volta e non sono molto bravo con i biglietti di Natale. Abbiamo fatto molti tour insieme, abbiamo scritto insieme e abbiamo fatto tutti quei dischi insieme... ma niente è per sempre."Poi facendo sempre riferimento al suo rapporto con Kim Deal, Frank Black ha aggiunto: "Se non si torna insieme, la gente dice, 'Oh, è un po' triste. Quali sono i tuoi ricordi? Quali sono i tuoi rimpianti?' Se non ci si lascia e si rimane insieme, tutti dicono: 'Oh, ragazzi siete ancora insieme a fare la stessa vecchia merda?'"Kim Deal, membro fondatore dei Pixies, li ha lasciati una prima volta nel 1993, vi è ritornata nel 2004 e poi li ha lasciati nuovamente nel 2013, è stata anche la chitarrista e cantante delle Breeders , band formata con la sorella gemella, Kelley.