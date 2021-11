Pixies, in uscita il cofanetto "Live in Brixton"

I Pixies hanno annunciato l'uscita per il 28 gennaio di un nuovo cofanetto da otto CD che cattura l'atmosfera dei concerti della loro reunion del giugno 2004 alla Brixton Academy di Londra. "Live in Brixton" verrà pubblicato sia in CD che in vinile colorato, un colore per ogni concerto: il 2 giugno in vinile rosso, il 3 giugno in arancione, il 5 giugno in verde e il 6 giugno in blu.

I quattro live, tutti sold out, della reunion della band statunitense del 2004 ebbero luogo dopo una pausa durata undici anni. Oltre alle registrazioni del concerto, il cofanetto includerà un libretto di 24 pagine, che contiene fotografie e nuovi artwork e un poster pieghevole con l'artwork del cofanetto.

Sugli spettacoli della reunion, il chitarrista dei Pixies Joey Santiago ha dichiarato in un comunicato stampa: "Ci fu un'accoglienza straordinaria, immagino che gli fossimo mancati in tutti quegli anni. Ricordo in particolare di aver sentito dire che la balconata ondeggiava e di avere visto che la folla non voleva andarsene molto dopo che avevamo finito lo show".

Il batterista Dave Lovering ha aggiunto: "Avendo suonato lì in passato, la Brixton Academy era un luogo familiare e gli spettacoli furono un'esperienza fantastica. Quando ho aperto con il mio Scientific Phenomenalist show (Lovering oltre ad essere un musicista è anche un mago, ndr), ero un Pixie che apriva per i Pixies. Non potevo sbagliare. Ma l'ho fatto! Fu un'emozione assoluta, però, farlo lì. Tutto sommato musica o magia, il pubblico è stato molto gentile e ricettivo e ha reso una gioia suonare. Non cambierei nulla della mia esperienza. Viva l'Academy."

Tracklist:

June 2, 2004: LP 1 and 2

‘Winterlong’

‘Nimrod’s Son’

‘The Holiday Song’

‘Here Comes Your Man’

‘Vamos’

‘In Heaven’

‘Wave Of Mutilation (UK Surf)’

‘I Bleed’

‘Monkey Gone To Heaven’

‘Bone Machine’

‘Velouria’

‘Dead’

‘No. 13 Baby’

‘Subbacultcha’

‘Gouge Away’

‘Caribou’

‘Hey’

‘Cactus’

‘River Euphrates’

‘Debaser’

‘Broken Face’

‘Something Against You’

‘Tame’

‘Gigantic’

‘Wave Of Mutilation’

‘Into The White’

June 3, 2004: LP 3 and 4

‘La La Love You’

‘Ed Is Dead’

‘Here Comes Your Man’

‘Wave Of Mutilation (UK Surf)’

‘Crackity Jones’

‘Isla De Encanta’

‘Something Against You’

‘Broken Face’

‘Mr. Grieves’

‘Hey’

‘Is She Weird’

‘Gouge Away’

‘Tame’

‘Debaser’

‘Bone Machine’

‘Levitate Me’

‘Monkey Gone To Heaven’

‘Velouria’

‘I Bleed’

‘Gigantic’

‘Nimrod’s Son’

‘Vamos’

‘Where Is My Mind?’

‘U-Mass’

‘Wave Of Mutilation’

‘No. 13 Baby’

‘Caribou’

‘Cactus’

‘Into The White’

June 5, 2004: LP 5 and 6

‘Bone Machine’

‘Crackity Jones’

‘River Euphrates’

‘Wave Of Mutilation’

‘Monkey Gone To Heaven’

‘I Bleed’

‘Caribou’

‘Cactus’

‘Broken Face’

‘Something Against You’

‘Isla De Encanta’

‘Hey’

‘No. 13 Baby’

‘Dead’

‘U-Mass’

‘Gigantic’

‘Velouria’

‘Ed Is Dead’

‘In Heaven’

‘Where Is My Mind?’

‘Mr. Grieves’

‘Here Comes Your Man’

‘The Holiday Song’

‘Vamos’

‘Into The White’

‘Gouge Away’

‘Debaser’

‘Tame’

‘Planet Of Sound’

June 6, 2004: LP 7 and 8

‘Head On’

‘U-Mass’

‘Monkey Gone To Heaven’

‘Cactus’

‘Caribou’

‘No. 13 Baby’

‘Broken Face’

‘Crackity Jones’

‘Isla De Encanta’

‘Something Against You’

‘Hey’

‘Mr. Grieves’

‘I Bleed’

‘Velouria’

‘Dead’

‘Gouge Away’

‘Tame’

‘Gigantic’

‘River Euphrates’

‘Debaser’

‘Wave Of Mutilation’

‘In Heaven’

‘Wave Of Mutilation (UK Surf)’

‘Where Is My Mind?’

‘Blown Away’

‘Here Comes Your Man’

‘The Holiday Song’

‘Vamos’