La vedova di Ol' Dirty Bastard fa causa al Wu-Tang Clan

La vedova di Ol' Dirty Bastard ha citato in giudizio la Wu-Tang Clan Productions, sostenendo che la società che gestisce l'eredità del rapper è in credito di almeno 1 milione di dollari di royalties non pagate, almeno stando a quanto riportato da Variety. Il membro fondatore dei Wu-Tang Clan, il cui vero nome era Russell Tyrone Jones, morì per overdose nel 2004 all'età di 35 anni.



Nei giorni scorsi la vedova del musicista newyorkese, Icelene Jones, avrebbe intentato una causa secondo cui la Wu-Tang Clan Productions non avrebbe pagato i diritti d'autore dal 2011 fino al luglio 2021 quando avrebbero inviato un assegno di 130.

000 dollari. La Jones afferma anche di avere ricevuto del denaro anche nel 2019 e nel 2020, ma i pagamenti sarebbero comunque solo una parte di ciò che è ancora dovuto. Nella causa si afferma anche che l'eredità di Ol' Dirty Bastard ha chiesto contabilità e pagamenti nel corso degli anni, ma non ne ha mai ricevuti.



Secondo un accordo del 1992, Ol' Dirty Bastard avrebbe dovuto ricevere il 50% dei guadagni netti sulla pubblicazione delle sue canzoni protette da copyright, mentre gli altri membri dei Wu-Tang avrebbero diviso il 50% dei guadagni netti dalle registrazioni audio. La causa dice anche che la proprietà di ODB possiede i diritti d'autore su merchandising e video.



Presentata alla Corte Suprema di New York, la causa sostiene la violazione del contratto e quindi chiede il pagamento di 1 milione di dollari di danni, oltre agli interessi e alle spese legali.