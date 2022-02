Confermato: in lavorazione un biopic ufficiale su Michael Jackson dai produttori di ‘Bohemian Rhapsody’

Le indiscrezioni trapelate in un primo momento nel novembre del 2019 pare abbiano trovato un riscontro ufficiale. La Lionsgate sta effettivamente lavorando a un film biografico su Michael Jackson , il Re del Pop scomparso nel 2009: il lungometraggio, intitolato “Michael”, è prodotto da Graham King, responsabile dell’arrivo sugli schermi di “Bohemian Rhapsody”, il pluripremiato - e miliardario - biopic sul leader dei Queen Freddie Mercury. Come riferito da Deadline, a curare la sceneggiatura è stato chiamato John Logan, in passato già collaboratore di Martin Scorsese (per “The Aviator”) e Sam Mendes (per “Hugo” e “Skyfall”): John Branca e John McClain, in rappresentanza degli eredi dell’artista, lavoreranno a stretto contatto con King, amico della famiglia Jackson da oltre quarant’anni. Al momento, non sono stati comunicati dettagli relativi al cast o alle tempistiche di lavorazione e distribuzione.

“Ho incontrato la famiglia di Michael la prima volta nel 1981 e sono onorato di portare la sua storia sul grande schermo”, ha dichiarato il produttore: “Quando ero seduto sugli spalti del Dodger Stadium per una data del ‘Victory Tour’ non avrei mai potuto immaginare che 38 anni dopo sarei stato così privilegiato da essere coinvolto in questo progetto”.

L’imprimatur dato al progetto dagli eredi dell’artista lascia presagire che l’opera eviti le vicende più controverse della biografia del cantante, concentrandosi sull’attività artistica della star di “Thriller”: la poche righe di presentazione rilanciate da Deadline parlano di “un ritratto approfondito di un uomo complicato”, imperniato sulle sue “esibizioni più iconiche”, grazie alle quali è possibile ottenere “una visione affidabile del processo artistico e della vita personale del personaggio”.

Nato a Londra nel 1961, Graham King ha vinto nel 2017 un premio Oscar grazie “The Departed” di Martin Scorsese: con “Bohemian Rhapsody” il produttore ha lanciato sui mercati il film musicale più ricco della storia del cinema a botteghino, titolare di incassi a livello globale per circa un miliardo di dollari.