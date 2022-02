Sanremo 2022: Emma, dito medio ai malpensanti: “Io e Michielin, due artiste risolte: vi stupiremo”

Quest’anno Emma, che torna in gara a Sanremo 2022 con il brano “Ogni volta è così”, è decisa a dimostrare il proprio impegno e a inviare il proprio messaggio dal palco dell’Ariston attraverso i gesti, la musica, la performance e il testo della sua canzone, e non attraverso un tweet e troppe parole. E non a caso, in questa nuova esperienza al Festival, la cantante salentina è accompagnata da Francesca Michielin, sul podio per dirigere l’orchestra e accanto a Emma sul palco per interpretare la cover di “…Baby one more time” di Britney Spears nella quarta serata della kermesse.

“Ho scelto Francesca perché mi era stato riferito del suo desiderio di dirigere l’orchestra a Sanremo per me. A me queste cose non si devono ripetere due volte: l’ho chiamata e le ho detto subito di sì”, racconta a Rockol l’artista. Aggiunge: “Credo nella collaborazione tra donne, soprattutto quando sono artiste risolte che non devono dimostrare niente a nessuno se non portare avanti il loro credo nella musica”.

La stessa scelta di portare una propria rivistazione del brano di Britney, definito dalla stessa Emma come un “omaggio al pop, genere che troppo spesso viene ancora visto con quella puzza sotto al naso che non ci piace tanto perché il pop è una cosa molto seria”, è un modo per la cantante salentina di esporsi per le donne e parlare di alcune delle loro condizioni. “Credo che parlare di alcune condizioni che le donne vivono sia già un passo avanti per fare capire che ci sono anche delle condizioni scomode per le donne. Vedi anche il movimento #FreeBritney”, spiega Emma, che afferma poi:

“Sono tanti gli esempi di donne che magari vengono sfruttate, macinate e al minimo momento di fragilità vengono abbandonate a se stesse. Anche portare la storia personale di Britney sul palco, facendolo con una donna, è un modo per dire alle donne: ‘Guardate che ci siamo’. Viviamo in un momento in cui sui social si parla veramente di tutto, ma poi sono poche le persone che fanno concretamente qualcosa. E io e Francesca ci mettiamo la faccia, non un tweet, e saliamo davvero sul palco insieme”.

Rivolgendosi poi ai malpensanti che della collaborazione tra lei e Michielin - che promettono di “sorprendere e stupire” insieme all’Ariston, senza svelare troppi dettagli sulla performance della cover di “…Baby one more time” - potrebbero pensare a un’”operazione costruita a tavolino”, Emma risponde con un dito medio e dice:

“Qualcuno potrebbe anche dire che la nostra è un’operazione. Ma no, perché ci siamo fatte sempre dei grandi complimenti reciproci. È tutto vero: ci sono donne risolte che sanno stare insieme sul palco”.

A proposito di “Ogni volta è così”, con il testo scritto da lei insieme a Davide Petrella e la musica composta da quest’ultimo con Dario Faini, Emma spiega a Rockol “Volevo una canzone onesta e sincera, volevo una canzone d’amore”. Continua: “È una canzone che va oltre l’amore stesso: è un brano che parla in maniera molto concreta di questa forma di giudizio che vivono le persone che amano veramente qualcuno. Io mi rivolgo alle donne perché sono una donna, ma anche molti uomini potranno ritrovarsi in questo testo”. E ancora:

“Musicalmente è un brano molto ricercato, ci sono dei riferimenti alla musica elettronica molto forti. L’estetica musicale del brano è molto interessante e ho voluto spingere per l’ennesima volta l’asticella e sparigliare le carte. Noi la sentiremo con l’orchestra e ha un suo perché, ma anche la versione radio edit è qualcosa di innovativo e di nuovo rispetto ai sound a cui mi sono approcciata in precedenza”.

“Ogni volta è così” sarà contenuto in un 45 giri da collezione, in uscita il 18 febbraio, non anticipando - per il momento - un nuovo progetto discografico di Emma. C’è quindi bisogno di aspettare ancora un po’ per ascoltare il successore di “Fortuna”, l’ultimo album di inediti dato alle stampe nel 2019 dalla cantante. L'artista, vincitrice a Sanremo nel 2012 con “Non è l’inferno”, spiegando che “la mia nuova musica parte proprio da Sanremo”, però promette: “Magari torno a casa e inizio a lavorare subito sul disco nuovo”.