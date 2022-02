Rob Halford, il proiettile con le ceneri di Lemmy e l'anello di Ronnie James Dio

Il cantante dei Judas Priest Rob Halford ha pubblicato una fotografia mostrando due dei suoi cimeli rock più cari: un proiettile contenente le ceneri del defunto frontman dei Motorhead Lemmy Kilmister e l'anello di Ronnie James Dio che ha ricevuto in dono dalla vedova e manager del cantante, Wendy Dio. Halford ha accompagnato l'immagine, pubblicata sul suo canale Instagram, con due semplici parole: "'Ronnie & Lemmy'.

Lo scorso novembre Halford rivelò di essere una delle molte persone ad avere ricevuto un proiettile da Lemmy come regalo personale, lo disse al programma radiofonico 'SpeedFreaks': "Quando Lemmy morì, ho avuto la bellissima opportunità di parlare al suo memoriale.

Fu un grande incontro, tra noi musicisti di tutto il mondo, ci siamo incontrati a Hollywood e abbiamo parlato di Lemmy, della sua grande vita e delle cose che ci ha lasciato. Poi, non molto tempo fa, ricevo qualcosa per posta dall'ufficio di Lemmy, il suo manager e tutti gli altri lavorano ancora instancabilmente per mantenere vivo il suo nome. Mi avevano mandato un proiettile, è un proiettile con dentro delle ceneri di Lemmy. Questo è pazzo. Questo è il tipo di cosa che Lemmy avrebbe voluto fare. Come scegli di interpretare ciò che ho appena detto, dipende solo da te. Ma pensare di essere in questa piccola cerchia di amici che possiede un po' delle ceneri di Lemmy e lo indossi al collo su un ciondolo, lui è vicino al tuo cuore nel vero senso della parola, è semplicemente e incredibilmente potente. Usare un oggetto del genere per trasportare i suoi resti è proprio da Lemmy: è provocatorio, ti fa pensare, ti fa parlare. Ma per quanto riguarda avere una parte di Lemmy fisicamente con me in questo momento a casa mia, è semplicemente magico".

Altre persone che hanno ricevuto i proiettili con le ceneri di Lemmy sono Whitfield Crane degli Ugly Kid Joe, la cantante tedesca Doro Pesch e l'ex VJ di MTV Riki Rachtman.Quattro anni fa la moglie di Ronnie James Dio, Wendy, rivelò su Twitter di avere regalato a Rob Halford uno degli anelli di suo marito: "Questo era un anello che comprai a Ronnie quando si unì ai Black Sabbath per la prima volta, ha una croce sopra. Rob era un buon amico di Ronnie, ho pensato che avrebbe dovuto averlo."

Nell'ottobre 2020, Halford scelse Ronnie James Dio come il suo "Dio del rock" in un'intervista al "The Rock Show With Johnnie Walker" della BBC, spiegando così la sua scelta: "Ogni cantante ha una storia su un suo collega che è stato per lui fonte di ispirazione.

Una delle mie principali ispirazioni e che lo è ancora oggi, un'ispirazione nella mia vita nel metal, come cantante metal, è Ronnie James Dio. Non riesco a ricordare esattamente quando ho sentito la voce di Ronnie, ma so che la prima volta che l'ho sentita, è stato proprio come una scossa elettrica, un fulmine, perché questa voce aveva così tanto potere e così tanto carattere e così tanta energia e così tanto di tutto ciò che rende grande un cantante. Quindi da quel momento in poi, fui un grande fan di Ronnie James Dio. Ho seguito la sua carriera praticamente da quando si fece conoscere per la prima volta nel mondo del rock and roll. Le grandi cose che ha fatto con gli Elf, e poi, ovviamente, con Rainbow, Black Sabbath e Heaven & Hell. Che grande eredità ci ha lasciato Ronnie. È tutta una questione di voce. Anche adesso, faccio sempre esplodere un po' di Ronnie prima di salire sul palco, perché mi dà l'essenza di ciò che dovrebbe fare una grande esibizione di canto. Adoro ascoltare l'uomo. Non solo la sua voce, ovviamente, ma anche il suo grande lavoro nell'aiutare le altre persone. Se mai un uomo è stato un dio del rock, per me, sarà sempre Ronnie James Dio." .