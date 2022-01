Beth Hart, la cover di "Black Dog" dei Led Zeppelin

Beth Hart ha pubblicato una sua versione di “Black Dog”, classico del repertorio dei Led Zeppelin pubblicato nell'album “IV” (leggi qui la recensione) uscito nel 1971. La canzone è tratta dal suo prossimo album “A Tribute To Led Zeppelin”, che uscirà il prossimo 25 febbraio, e fa seguito alla cover di “Good Times, Bad Times” (tratta da “I”, album d'esordio del 1969 della band composta da Plant, Page, Jones e Bonham) pubblicata dalla 50enne rocker statunitense lo scorso novembre.

La Hart nel suo tour del 2004, di quando in quando, inseriva in scaletta “Whole Lotta Love”. Dopo averne cantato una versione improvvisata in studio mentre era alle prese con la registrazione del suo ultimo album “War In My Mind” del 2019, il produttore Rob Cavallo suggerì alla musicista di Los Angeles di pensare all'idea di realizzare un album composto da cover dei Led Zeppelin. Sulle prime la Hart non era del tutto convinta di seguire questo suggerimento. "Per fare gli Zeppelin, per farli bene, devi essere incazzato. Non posso farlo. Ho lavorato anni per placare la mia rabbia. Poi è arrivata la pandemia e tutto ciò che si è portata dietro. Quindi ora sono incazzata. Ho chiamato il mio manager e gli ho detto, chiedi a Rob e Doug (McKean, l'ingegnere del suono, ndr) di mandarmi tutta la musica perché sono pronta a farlo".

Al suo fianco nell'album ci sono il chitarrista Tim Pierce, il bassista Chris Chaney, il tastierista Jamie Muhoberac, i batteristi Dorian Crozier e Matt Laug. Le parti orchestrali sono state arrangiate da David Campbell. L'album sarà disponibile su CD e in tre varianti di vinile: nero, arancio trasparente e rosso/oro.

Tracklist:

1. Whole Lotta Love

2. Kashmir

3. Stairway To Heaven

4. The Crunge

5. Dancing Days/When The Levee Breaks (Medley)

6. Black Dog

7. No Quarter / Babe I'm Gonna Leave You (Medley)

8. Good Times Bad Times

9. The Rain Song