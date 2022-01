Toyah-Fripp, il ritorno: tre nuove cover da casa

Eravate preoccupati dall'assenza da queste pagine delle performance della simpatica famiglia Frippcox? Beh, un po' è dipesa dal fatto che i due si sono presi una pausa festiva, ripubblicando per qualche settimana una sorta di "best of" dei loro imperdibili "Sunday lunch" (li trovate tutti qui), un po' è colpa nostra che per un paio di domeniche abbiamo mancato il consueto appuntamento.

Rimediamo oggi con una tripla proposta: che vede il chitarrista e fondatore dei King Crimson con la sua consorte Toyah Wilcox impegnati nella riproposta di tre brani.

Il primo è "Teenage Kicks" degli Undertones, il singolo della punk band nordirlandese pubblicato nel 1978. L'influente disc jockey della BBC Radio 1 John Peel dichiarò che "Teenage Kicks" era la sua canzone preferita in assoluto.

Nel 1978, John Peel suonò il brano due volte di seguito durante la sua trasmissione radiofonica sulla BBC. Peel assegnava un voto ai singoli delle band emergenti con una serie di asterischi che potevano andare da 1 a 5. Nel caso di "Teenage Kicks", si dichiarò così entusiasta della canzone da assegnarle ben 28 asterischi. Nel corso di un'intervista del 2001 concessa al "Guardian", Peel disse di aver espresso la volontà che sulla sua lapide funeraria venisse apposta una frase del testo di Teenage Kicks: "Teenage dreams, so hard to beat". Nel febbraio 2008, una lastra tombale con queste parole è stata posta sulla tomba di Peel a Great Finborough.

La scorsa settimana Toyah e Fripp si sono cimentati con un classico, "Should I stay or should I go", del repertorio dei Clash, uscito nel 1981 nell'album "Combat rock" e anche come singolo. Nel marzo 1991 il gruppo decise di ripubblicare il singolo, che era stato usato per una pubblicità della Levi's. Il singolo, trascinato dal successo dello spot, divenne numero 1 della classifica britannica.

Oggi, infine, i due hanno affrontato uno dei brani più iconici del punk: quella "Blitzkrieg bop" che apre l'album di debutto dei Ramones, uscito nel 1976. Poco più di un minuto di energia e divertimento dalla cucina di casa Frippcox.